Advert

Müge Anlı Nazmiye neden yok? Nevrigül Alan katil zanlısı bulundu mu

Bursa'da kaybolan Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümü sonrası gözler kardeşi Nazmiye Tutaner'e çevrildi. Nazmiye'nin cenazeye katılmama sebebi, yaşadığı travmatik olayla ortaya çıktı.

Müge Anlı Nazmiye neden yok? Nevrigül Alan katil zanlısı bulundu mu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-10-2023 10:50

Müge Anlı Nazmiye neden yok?  Bursa, Gemlik'te 2 Eylül'de kaybolan 22 yaşındaki iki çocuk annesi Nevrigül Alan, bölgedeki bir zeytinlikte ağaçta asılı bir şekilde yaşamını yitirerek bulundu. Nevrigül'ün şüpheli ölümünden sonra cenazesi tam 9 gün Bursa Adli Tıp'ta bekletildi. Ardından, memleketi olan Bursa'nın İznik ilçesine defnedildi.

Müge Anlı Nazmiye neden yok? 

Nazmiye Tutaner, ablası Nevrigül Alan’ın cenazesine katılmadı. Ancak bu durumun arkasında karanlık bir sebep vardı. Edinilen bilgilere göre, Nazmiye cenaze evinde yaşanan bir olayla kırık bir bardak yardımıyla kolunu yaraladı. Bu yaralanma sebebiyle İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavi sürecinin ardından İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne polis tarafından getirildi.

Hastane Çıkışı Gerilim

Nazmiye, hastaneden çıktıktan sonra orada bulunan gazetecilere tepki gösterdi. Gazetecilere yönelik, “Ne çekiyorsunuz, b mu var çekiyorsunuz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Benzer Haberler
Sosis, Tereyağ, Salam, Zeytin ve sucuğu BİM'den alanlara az evvel duyuruldu! Sosis, Tereyağ, Salam, Zeytin ve sucuğu BİM'den alanlara az evvel duyuruldu!
A101'de dev indirim start aldı! A101'de 5 litre ayçiçek yağı fiyatı şaşkına çevirdi: İşte yeni fiyatı A101'de dev indirim start aldı! A101'de 5 litre ayçiçek yağı fiyatı şaşkına çevirdi: İşte yeni fiyatı
Kabine toplanıyor: Evlilik kredisi, iş kurma kredisi, ev hanımlarına emeklilik, bağkurlulara erken emeklilik detayları Kabine toplanıyor: Evlilik kredisi, iş kurma kredisi, ev hanımlarına emeklilik, bağkurlulara erken emeklilik detayları
Hemen başvurun ödemenizi alın! SGK ve bağkur sigorta girişi olan vatandaşlara 2.054,00 TL ödeme! Hemen başvurun ödemenizi alın! SGK ve bağkur sigorta girişi olan vatandaşlara 2.054,00 TL ödeme!
Darphane resmen duyurdu: 5 Türk Lirası madeni para artık aramızda! Tasarımı bomba! Darphane resmen duyurdu: 5 Türk Lirası madeni para artık aramızda! Tasarımı bomba!
Ve netleşti: Kendi işini kuracak gençlere faizsiz 24 ay ertelemeli 150.000 TL kredi başvurusu başlıyor Ve netleşti: Kendi işini kuracak gençlere faizsiz 24 ay ertelemeli 150.000 TL kredi başvurusu başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?
  • 24-10-2023 14:16

Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım
  • 30-10-2023 09:30

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
  • 30-10-2023 11:42

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'
  • 30-10-2023 17:12

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim
  • 27-10-2023 09:58

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim