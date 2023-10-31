Müge Anlı Nazmiye neden yok? Nevrigül Alan katil zanlısı bulundu mu

Müge Anlı Nazmiye neden yok? Bursa, Gemlik'te 2 Eylül'de kaybolan 22 yaşındaki iki çocuk annesi Nevrigül Alan, bölgedeki bir zeytinlikte ağaçta asılı bir şekilde yaşamını yitirerek bulundu. Nevrigül'ün şüpheli ölümünden sonra cenazesi tam 9 gün Bursa Adli Tıp'ta bekletildi. Ardından, memleketi olan Bursa'nın İznik ilçesine defnedildi.

Müge Anlı Nazmiye neden yok?

Nazmiye Tutaner, ablası Nevrigül Alan’ın cenazesine katılmadı. Ancak bu durumun arkasında karanlık bir sebep vardı. Edinilen bilgilere göre, Nazmiye cenaze evinde yaşanan bir olayla kırık bir bardak yardımıyla kolunu yaraladı. Bu yaralanma sebebiyle İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Tedavi sürecinin ardından İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne polis tarafından getirildi.

Hastane Çıkışı Gerilim

Nazmiye, hastaneden çıktıktan sonra orada bulunan gazetecilere tepki gösterdi. Gazetecilere yönelik, “Ne çekiyorsunuz, b mu var çekiyorsunuz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.