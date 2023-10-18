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Müge Anlı arıyordu! 22 yaşındaki genç kadın ölü bulundu

47 gün önce Bursa'nın Gemlik ilçesinden çocuğunu yanına almak üzere evini terk eden ve bir daha haber alınamayan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın cansız bedeni, zeytinlikte ortaya çıktı. Alan'ın ailesi daha önce Müge Anlı'nın televizyon programına çıkarak kızları için yardım talebinde bulunmuştu.

Müge Anlı arıyordu! 22 yaşındaki genç kadın ölü bulundu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-10-2023 23:48

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanan ve yürekleri sızlatan bir olay gündeme geldi. Genç yaşta iki çocuk annesi olan Nevrigül Alan, 47 gün önce çocuğunu almak için evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Günlerdir her yerde aranan genç kadın, ne yazık ki cansız bedeni bulundu.

Gemlik'te bulunan bir zeytinlikte, ağaçta asılı bir ceset bulunduğu ihbarı geldi. Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, cansız bedenin 47 gündür kayıp olan Nevrigül Alan'a ait olduğu belirlendi. Olayın ardından ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri bölgeyi güvenlik şeridi ile çevirirken, savcılık da olay yeri incelemesi için bölgeye geldi.

Nevrigül Alan, iki çocuğundan birini almak için İznik ilçesine gitmek üzere evden ayrılmıştı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamamış, ailesi ve yakınları bu durumu polise bildirerek, genç kadının bulunması için yardım talebinde bulunmuştu. Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği arama çalışmalarında ne yazık ki Nevrigül Alan'a dair bir iz bulunamamıştı.

Genç kadının ailesi, kızlarının kaybolmasının ardından Müge Anlı'nın ATV'de yayınlanan programına katıldı. Programda, Nevrigül Alan'ın fotoğrafları gösterilerek, kendisini gören ya da bilgi sahibi olanların yetkililere başvurması rica edildi. Ailesi, kızlarının kaybolmasından sonra yaşadıkları endişe ve üzüntüyü dile getirerek, yardım çağrısında bulunmuştu.

Nevrigül Alan'ın cansız bedeninin bulunmasıyla birlikte olayla ilgili soruşturma derinleştirildi. Genç kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın ardındaki sır perdesinin aralanması için çalışmalar sürüyor. Nevrigül Alan'ın yakınları ve tüm Türkiye, yaşanan bu trajedinin ardındaki gerçeği öğrenmeyi bekliyor.

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