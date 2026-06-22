Müebbetle Yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu Aylık Gelirini Açıkladı

Türkiye'nin yakından takip ettiği 21 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması İstanbul Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde şok edici anlara sahne oldu. Müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkan ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu duruşma salonunda yaptığı aylık gelir beyanıyla dikkatleri üzerine çekerken; hayatını kaybeden genç futbolcunun ailesi adliye kapısında gözyaşları içinde isyan etti.

İstanbul'da silahlı saldırıda öldürülen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması bugün görülecek. Müebbet hapis cezası talep edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu ile 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İzzet Yıldızhan ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Şarkıcılık Kazancı Duruşma Tutanağına Geçti

Duruşma salonunda kimlik tespiti ve rutin prosedürler esnasında hakim karşısında mesleğini ve kazancını açıklayan tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu'nun beyanı salondakileri şaşırttı. Gazeteci İhsan Yalçın'ın haberine göre; "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ömür boyu hapsi istenen genç şarkıcı aylık ortalama kazancının 300 bin Türk Lirası olduğunu ifade etti. Kalaycıoğlu'nun lüks yaşamı ve bu kazanç beyanı davanın trajik arka planıyla tezat oluşturarak adliye koridorlarında uzun süre konuşuldu.

Acılı Anneden "Aşk Üçgeni" İtiraf



Duruşma öncesinde adliye önünde basına konuşan ve ayakta durmakta güçlük çeken anne Ülker Kundakçı cinayetin arkasındaki asıl sebebin magazin dünyasını sarsan bir ilişki ağı olduğunu söyledi. Oğlunun hiçbir suçu yokken bir hesaplaşmanın ortasında kaldığını belirten acılı anne şu feryat dolu ifadeleri kullandı:

"Çocuğum aşk üçgeni yüzünden öldü. Ne alacak var ne verecek var. Bir kadın yüzünden çocuğu infaz etti gitti. Bu bir infaz. Kapalı alanda aracın içinde. Kaçma hakkı vermeden o silahı nasıl sıkabildin?"

"Ben Onlara Baktığımda 'Vicdanınız Sızlamadı Mı' Diyeceğim"

Oğlunu kaybetmenin derin acısını yaşayan baba Cemil Kundakçı ise sanık kürsüsünde göreceği Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun yüzlerine bakarak adalet isteyeceğini belirtti. Olayın sıradan bir tartışma değil planlı bir cinayet olduğunu vurgulayan baba Kundakçı şöyle konuştu:

"Yüzüme nasıl bakabilecekler. Ben onlara baktığım zaman 'Sizin vicdanınız hiç sızlamadı mı' demek istiyorum. 'Nasıl bunu yaptınız, nasıl infaz yaptınız' resmen infaz bu."

Rapçi Vahap Canbay ile Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki barışma inadının ortasında kalarak hayatının baharında hayata veda eden Kubilay Kaan Kundakçı'nın davasında sanıkların çapraz sorguları ve savunmaları alınmaya devam ediyor.