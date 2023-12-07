Motorine indirim geldi! İşte il il yeni fiyatlar

Ekim ayında başlayan İsrail-Hamas çatışmaları, brent petrol fiyatlarında 95 dolara kadar çıkışa neden oldu. Ancak, petrol fiyatları günlerdir 76-77 dolar aralığında seyrederek son 5 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Bu durum, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren motorin fiyatında yapılan indirimle birlikte, motorinin litresi 1 lira 34 kuruş daha ucuzladı.

İndirimin etkisiyle İstanbul'da motorin litresi 36 lira 30 kuruşa, Ankara'da 36 lira 91 kuruşa, İzmir'de ise 37 lira 12 kuruşa düştü.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, Gümrüksüz Rafineri Fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payları eklenerek Katma Değer Vergisi (KDV) hariç Rafineri Satış Fiyatı bulunmaktadır. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında günlük olarak yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belirli bir fiyat değişim farkında Gümrüksüz Rafineri Tavan Satış Fiyatı belirlenmektedir.