Motorine 1 lira 14 kuruş zam geldi!

Petrol fiyatlarının 8 dolar düşmesinin ardından motorinde ilk bir indirim gerçekleşmişti, ancak bu indirim kısa süreli oldu. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 1,14 TL zam yapıldı.
Güncel zamların ardından akaryakıt fiyatları şu şekilde belirlendi:
16 KASIM 2023 AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL
Benzin: 34,10 TL
Motorin: 37,12 TL
LPG (Otogaz): 17,14 -17,60 TL
ANKARA
Motorin fiyatı: 40,68 TL
Benzin fiyatı: 30,75 TL
LPG fiyatı: 16,29 TL
İZMİR
Motorin fiyatı: 40,67 TL
Benzin fiyatı: 31,85 TL
LPG fiyatı: 16,00 TL