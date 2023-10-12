Montella galibiyetle geldi! Türkiye grup lideri

Türkiye'nin Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki performansı futbol dünyasında dikkatleri üzerine çekti. D grubunda yer alarak zorlu bir maratona adım atan milli takım, Hırvatistan karşısında aldığı zaferle grubun lideri oldu.

Yakın zamanda teknik direktörlük koltuğunda değişiklik yaşayan Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın yönetimindeki ilk maçını Hırvatistan'a karşı deplasmanda oynadı. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'u başarılı bir şekilde yöneten Montella, milli takımla da iddialı bir başlangıç yaptı. Maçın kritik anlarında Barış Alper Yılmaz'ın ayağından gelen gol, Türkiye'ye 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Hırvatistan, son yılların en formda takımlarından biri olarak biliniyor. Bu nedenle D grubunda bu takıma karşı alınan galibiyet, Türkiye için büyük bir moral kaynağı oldu. Aynı zamanda grubun en güçlü takımlarından birine karşı alınan bu galibiyet, Türkiye'nin şampiyonadaki iddiasını da ortaya koydu.

Montella'nın teknik direktörlüğe getirilmesi, Türkiye futbolunun yeni bir strateji izlemek istediğinin göstergesi. İtalyan teknik adamın futboldaki taktik zekâsı ve oyuncu yönetimi, milli takımın Hırvatistan karşısında sergilediği oyunla da kanıtlandı. Montella'nın, Türkiye'nin daha önce karşılaştığı zorlukları aşmasında önemli bir rol oynayacağı şimdiden konuşuluyor.

Bu zaferin ardından Türkiye, D grubundaki diğer maçlarına daha büyük bir özgüvenle çıkacak. Grubun liderliğine oturan milli takım, bu başarısını sürdürmek için elinden gelenin en iyisini yapacak. Taraftarların da desteğiyle, Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin başarılı bir performans sergilemesi bekleniyor.

Stefan Kuntz döneminin ardından pek çok Türk taraftarın futboldan memnuniyetsizlik duyduğu biliniyordu. Ancak Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, Hırvatistan gibi ciddi bir rakibi deplasmanda yenerek taraftarlarını sevince boğdu.

Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Türkiye, aldığı bu 3 puanla grup içerisinde ciddi bir avantaj elde etti. 6 maç sonucunda 13 puan toplayan Türkiye, D grubundan çıkma ihtimalini yüksek oranda artırdı. Ancak bu zaferin ötesinde Hırvatistan'ın 10 puanla Türkiye'nin hemen arkasında olması, grubun son maçlarını daha da heyecanlı kılacağa benziyor.

Liderlik İçin Nefes Kesen Yarış

Hırvatistan'ın 1 maçı eksik olması ve sadece 3 puan geride olması, grubun kalan maçları için büyük bir liderlik yarışı olacağının habercisi. Hırvatistan, kalan maçlarını kazanarak Türkiye ile puanını eşitleme, hatta liderlik için avantaj sağlama peşinde olacak. Ancak Montella yönetimindeki Türkiye'nin de bu yarıştan vazgeçmeye niyeti yok.

Taraftarların beklentilerinin üzerine çıkan bir performans sergileyen Türkiye, Montella yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda iddialı bir duruş sergiliyor. D grubunda kalan maçlar, hem Türkiye hem de Hırvatistan için büyük bir önem taşıyor. Taraftarlar, bu heyecanlı yarışın sonunda milli takımın grubu lider tamamlamasını dört gözle bekliyor.