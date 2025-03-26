"Modern Doğu Masalları" Dizisinin Kadrosuna İki Güçlü İsim Dahil Oldu

Ferhat Eşsiz’in yapımcılığını üstlendiği ve TRT Tabii için hazırlanan “Modern Doğu Masalları” dizisinin kadrosu, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Asos’ta çekilecek olan dizinin başrolünde Caner Cindoruk ve Bertan Asllani yer alacak. Cindoruk, dizide “Halil” karakterini canlandırırken, Asllani ise “İbrahim” olarak ekranlara gelecek.

“Modern Doğu Masalları”nın Güçlü Oyuncu Kadrosu

“Modern Doğu Masalları” dizisi, Halil ve İbrahim isimli iki polisin, bir olayı araştırmak için gittikleri kasabada yaşadıkları olayları konu alacak. Dizi, 10 bölümlük sürükleyici bir hikaye sunacak ve bu projeye Doğukan Polat ile Ercan Kesal gibi iki önemli isim daha dahil oldu. Doğukan Polat, dizide “Deli Veli”, Ercan Kesal ise “Yakup Dede” karakterleriyle seyirci karşısına çıkacak.

Yönetmen Soner Caner, Senarist Ali Kara

Soner Caner’in yönetmenliğini üstlendiği ve Ali Kara’nın senaryosunu yazdığı bu etkileyici projede, Yelda Gürkan oyuncu seçimini yapıyor. Dizinin sonbaharda yayınlanması planlanırken, izleyiciler 10 bölümlük hikayede büyük bir gerilim ve dram bekliyor.

Asos'ta Çekilecek Güçlü Bir Yapım

“Modern Doğu Masalları”, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Asos’un büyüleyici atmosferinde çekilecek olan bu dizi, izleyiciyi hem görsel olarak hem de hikaye derinliğiyle etkileyecek.