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MİT Personel alımı ilanı yayınladı! O şartları taşıyorsanız hemen başvurun

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara ve İstanbul'da bulunan ileri teknolojiye sahip Sağlık Hizmetleri Merkezleri'ne doktor ve sağlık personeli alımı yapacağını açıkladı.

MİT Personel alımı ilanı yayınladı! O şartları taşıyorsanız hemen başvurun
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-09-2023 16:29

Türkiye'nin önde gelen istihbarat kuruluşu olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara ve İstanbul'da yer alan Sağlık Hizmetleri Merkezleri'nde, çeşitli uzmanlık dallarında doktor ve sağlık çalışanlarına ihtiyaç duyuyor.

Eğer tıp alanında eğitim aldıysanız ve bu prestijli teşkilatta görev almayı düşünüyorsanız, MİT'in resmi kariyer portalından duyurulan iş ilanlarını incelemeniz gerekiyor.

Ankara ve İstanbul'daki modern ve teknolojik donanımlı Sağlık Hizmetleri Merkezlerinde görevlendirilecek olan doktor ve sağlık personeli, MİT çalışanlarının tüm sağlık gereksinimlerini karşılamakla yükümlü olacak.

MİT'te doktor olarak çalışmayı hedefleyenler için bazı temel kriterler mevcut. Öncelikle başvuracak doktorların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, Türkiye'deki bir üniversitenin tıp fakültesinden mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca 44 yaşını geçmemiş olmak ve belirli uzmanlık dallarında en az 5 yıl pratisyenlik tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

Ancak bu yeterli değil! Doktorların, mesleğine ara vermemiş olmaları, hiçbir kamu kurumuyla mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmaması, tıbbi yaklaşım ve tedaviler konusunda bilgili olmaları, alanlarında gerçekleşen bilimsel yenilikleri takip etmeleri ve dinamik çalışma şartlarına adapte olabilmeleri bekleniyor.

MİT'in Sağlık Hizmetleri Merkezlerinde, çok çeşitli branşlarda doktorluk pozisyonları mevcut. Nöroloji, iç hastalıkları, biyokimya, çocuk sağlığı, KBB, göz, mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları gibi birçok alanda doktor alımı yapılacak.

Ayrıca, MİT, sağlık personeli olarak fizyoterapist, diyetisyen, biyolog, laboratuvar teknikeri, yoğun bakım ve çocuk hemşiresi gibi pozisyonlarda da eleman alımı gerçekleştirecek. Sağlık personeli için belirlenen şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, belirtilen bölümlerden mezun olmak, 35 yaşını geçmemiş olmak ve en az 5 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak bulunuyor.

Sağlık alanında kariyer yapmayı hedefleyenler, MİT'in Kariyer Sayfası üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

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