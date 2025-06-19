Miss Turkey Güzelleri Buse İskenderoğlu ve Şevval Şahin Göcek’te Sezonu Açtı

Buse İskenderoğlu ve Şevval Şahin, yaz sezonunu Göcek’in eşsiz koylarında açtı. 2016 Miss Turkey güzeli İskenderoğlu ve 2018 kraliçesi Şahin, Göcek’in masmavi sularında tatilin tadını çıkarmaya başladı. İki yakın arkadaş, Şevval Şahin’in sevgilisi Burak Ateş’in lüks yatıyla Göcek koylarını gezerek güneşli günlerin keyfini sürdü.

Göcek’te Deniz ve Dansla Dolu Tatil

Sabahın erken saatlerinden itibaren Göcek koylarını keşfe çıkan ikili, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Önce serin sulara atlayarak yüzen Buse İskenderoğlu ve Şevval Şahin, daha sonra teknede müzik eşliğinde dans ederek eğlenceli anlar yaşadı. Arkadaşlarıyla birlikte unutulmaz bir yaz günü geçiren güzellerin enerjisi, objektiflere yansıdı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Topladılar

Göcek’teki tatillerinden paylaştıkları kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Buse İskenderoğlu ve Şevval Şahin’in doğallıkları ve enerjik halleri beğeni topladı. Göcek’in turkuaz koylarında geçirdikleri keyifli anlar, yaz sezonunun en çok konuşulan tatil fotoğrafları arasında yerini aldı.