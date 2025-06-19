Miss Turkey Güzelleri Buse İskenderoğlu ve Şevval Şahin Göcek’te Sezonu Açtı

Buse İskenderoğlu ve Şevval Şahin, Göcek’te Burak Ateş’in yatında sezonu açtı, danslı ve denizli anları çok konuşuldu.

Miss Turkey Güzelleri Buse İskenderoğlu ve Şevval Şahin Göcek’te Sezonu Açtı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-06-2025 13:30

Buse İskenderoğlu ve Şevval Şahin, yaz sezonunu Göcek’in eşsiz koylarında açtı. 2016 Miss Turkey güzeli İskenderoğlu ve 2018 kraliçesi Şahin, Göcek’in masmavi sularında tatilin tadını çıkarmaya başladı. İki yakın arkadaş, Şevval Şahin’in sevgilisi Burak Ateş’in lüks yatıyla Göcek koylarını gezerek güneşli günlerin keyfini sürdü.

Göcek’te Deniz ve Dansla Dolu Tatil

Sabahın erken saatlerinden itibaren Göcek koylarını keşfe çıkan ikili, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Önce serin sulara atlayarak yüzen Buse İskenderoğlu ve Şevval Şahin, daha sonra teknede müzik eşliğinde dans ederek eğlenceli anlar yaşadı. Arkadaşlarıyla birlikte unutulmaz bir yaz günü geçiren güzellerin enerjisi, objektiflere yansıdı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi Topladılar

Göcek’teki tatillerinden paylaştıkları kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Buse İskenderoğlu ve Şevval Şahin’in doğallıkları ve enerjik halleri beğeni topladı. Göcek’in turkuaz koylarında geçirdikleri keyifli anlar, yaz sezonunun en çok konuşulan tatil fotoğrafları arasında yerini aldı.

Haberin Videosu : Buse İskenderoğlu ve Şevval Şahin, Göcek'te
Benzer Haberler
Neslihan Atagül'den olay yaratacak pozlar: Neslihan Atagül'den olay yaratacak pozlar: "Kutlanacak Şeyler Var"
Ece Dizdar’dan Düğün Öncesi Geleneksel Hamam Sefası Ece Dizdar’dan Düğün Öncesi Geleneksel Hamam Sefası
Nilsu Berfin Aktaş'la Aşk İddialarına Anıl Altan’dan İlk Yanıt Geldi Nilsu Berfin Aktaş'la Aşk İddialarına Anıl Altan’dan İlk Yanıt Geldi
Hande Erçel ve Barış Arduç'un Cesur Sahneleri Sosyal Medyada Olay Oldu Hande Erçel ve Barış Arduç'un Cesur Sahneleri Sosyal Medyada Olay Oldu
Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk Bodrum'da Sörf Şovuyla Büyüledi Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk Bodrum'da Sörf Şovuyla Büyüledi
Fahriye Evcen Londra Tatilinden Paylaşımlarıyla Hayran Bıraktı Fahriye Evcen Londra Tatilinden Paylaşımlarıyla Hayran Bıraktı
ÇOK OKUNANLAR
Nilsu Berfin Aktaş'la Aşk İddialarına Anıl Altan’dan İlk Yanıt Geldi
  • 19-06-2025 11:15

Nilsu Berfin Aktaş'la Aşk İddialarına Anıl Altan’dan İlk Yanıt Geldi

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı, Bodrum’da Romantik Tatil Pozlarıyla Büyüledi
  • 14-06-2025 12:03

Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı, Bodrum’da Romantik Tatil Pozlarıyla Büyüledi

Özge Özpirinçci ve Tanem Sivar’dan Bodrum Sahilinde Samimi Sohbet
  • 14-06-2025 11:31

Özge Özpirinçci ve Tanem Sivar’dan Bodrum Sahilinde Samimi Sohbet

Serra Pirinç Bodrum Tatiline Başladı! İşte Sosyal Medyayı Sallayan Pozları
  • 17-06-2025 10:45

Serra Pirinç Bodrum Tatiline Başladı! İşte Sosyal Medyayı Sallayan Pozları

Kubilay Aka Zafer Sevincini Hafsanur Sancaktutan’la Kutladı
  • 16-06-2025 20:50

Kubilay Aka Zafer Sevincini Hafsanur Sancaktutan’la Kutladı