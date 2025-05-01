Miray Daner’in Hudutsuz Sevda’ya Veda Ettiği Kare Paylaşıldı

Miray Daner’in veda edeceği Hudutsuz Sevda dizisinin sezon finali çekiminden ilk kare paylaşıldı. Gelinlik ve damatlıkla dikkat çeken veda anı!

Miray Daner’in Hudutsuz Sevda’ya Veda Ettiği Kare Paylaşıldı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 01-05-2025 16:30

Hudutsuz Sevda dizisinin yeni sezonu, büyük bir veda anına sahne oluyor. Miray Daner, dizinin 63. bölümünde final yaparak projeye veda edecek. Sezon finali çekimlerinden ilk kare ise dizinin senaristi Bahadır Özdener tarafından paylaşıldı.

Sezon Finalinde Düğün Sahnesi

Hudutsuz Sevda dizisinin senaristi Bahadır Özdener, seti ziyaret ederek dizinin sezon finali çekimlerinden bir kare paylaştı. Çekimde dikkat çeken ise, Miray Daner’in gelinlik giymesi ve Deniz Can Aktaş’ın damatlıkla poz vermesiydi.

Bu sezon finalinde düğün sahnesinin yer alacağı ve Miray Daner’in karakterinin finalde veda edeceği kesinleşmişti. Veda sahnelerinde Daner’in gelinlikli görüntüsü, dizinin takipçileri için duygusal anlar yaratacak.

Veda Yemeği Düzenlendi

Dizinin Miray Daner’e veda etmek için geçtiğimiz hafta yapım şirketi tarafından düzenlediği veda yemeği, ünlü oyuncu için anlamlı bir anı olarak kaydedildi. Daner, diziye olan katkılarını sonlandırırken duygu dolu bir atmosferde vedasını gerçekleştirdi.

Hudutsuz Sevda'ya Final Hazırlığı

Hudutsuz Sevda dizisinin takipçileri, bu duygusal veda anını heyecanla beklerken, sezon finalinde yaşanacak gelişmeler ise merak konusu. Miray Daner, dizinin final bölümünde hikayesine veda edecek ve bu anı izleyicileriyle paylaşacak.

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