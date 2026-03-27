Miray Daner ve Halit Özgür Sarı’nın “Alıkara” dizisinin yönetmeni belli oldu

Dijital platform TOD’un merakla beklenen yeni projesi "Alıkara" için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerini genç kuşağın başarılı isimleri Miray Daner ve Halit Özgür Sarı’nın paylaşacağı dizinin mutfağındaki isimler de netleşmeye başladı. Karga Seven Pictures imzalı yapım, bir psikolog ile komiserin etkileyici hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanıyor.

Yönetmen Koltuğuna Hülya Gezer Oturuyor

Dizinin yönetmenliğini, başarılı projelere imza atan Hülya Gezer üstlenecek. Hikayesi usta kalem Eylem Canpolat’a ait olan dizinin senaryosunu ise Bengü Üçüncü kaleme alıyor. Miray Daner’in bir süredir titizlikle hazırlandığı ve partnerinin Halit Özgür Sarı olmasıyla heyecanın arttığı proje, güçlü ekibiyle şimdiden dikkatleri üzerine çekti.

Mayıs Ayında Sete Çıkılıyor

"Alıkara" ekibinin Mayıs ayında sete çıkması planlanıyor. Başrol oyuncularının kesinleşmesinin ardından, dizinin yan kadrosu için oyuncu görüşmelerine hız verildi. Psikolojik derinliği olan bir aşk ve polisiye hikayesini harmanlayacak olan dizi, TOD platformunun 2026 yılındaki en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.