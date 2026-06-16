Miray Daner Ve Halit Özgür Sarı'lı Alıkara İçin Geri Sayım Başladı!

Televizyon ve dijital yayın dünyasının merakla beklediği yepyeni bir iddialı proje daha izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Genç kuşağın en yetenekli ve popüler oyuncularından Miray Daner'le Halit Özgür Sarı'yı başrollerinde buluşturan TOD STUDIOS imzalı yepyeni dizi Alıkara'nın okuma provası nihayet gerçekleşti. Oyuncuların ilk buluşmasındaki yüksek enerji ve uyum set başlamadan projenin başarısının sinyallerini verdi.

Karga7 Pictures yapımcılığında hayata geçirilen yönetmenliğini Hülya Gezer'in üstlendiği, senaryosunu ise Eylem Canpolat ve Bengü Üçüncü'nün kaleme aldığı dizinin okuma provası oyuncular ve yapım ekibinin katılımıyla gerçekleşti. İlk buluşmada ortaya çıkan yüksek enerji ve güçlü ekip ruhu dizinin yaratacağı etkinin sinyallerini şimdiden verdi.

Yıldızlar Karması Kadro

Çarpıcı hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici atmosferiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan Alıkara etkileyici oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Başrollerde Miray Daner ve Halit Özgür Sarı'ya; Sezin Akbaşoğulları, Fatih Al, Gökhan Soylu, Can Atak, Bahadır Vatanoğlu, Burak Güneş, Yaprak Medine, Yiğit Batumlu, Esra Ünnü, Elif Gülhan, Jasmine Berkiş ve Serpil Gül eşlik ediyor.

Akıl ile Sezginin Çarpıştığı Bir Yolculuk: Alıkara

Dizinin merkezinde zıt kutupların ve ortak acıların şekillendirdiği derinlikli bir hikaye yer alıyor. Alıkara birbirinden çok farklı iki insanın aynı acının etrafında kesişen hikayesini anlatıyor. Bir tarafta İstanbul'da büyümüş hayata aklıyla tutunmayı öğrenmiş genç bir kadın: Işık And (Miray Daner). Diğer tarafta çocuk yaşta yaşadığı büyük kayıpların yükünü omuzlarında taşıyan cinayet amiri Deniz Baran Dağ (Halit Özgür Sarı).

Birinin babası ansızın hayatından kaybolur diğerinin gözünün nuru gibi sevdiği yeğeni Neşe ardında cevapsız sorular bırakarak hayata veda eder. Ve o gün birbirlerini henüz tanımasalar da kaderleri aynı acının içinde mühürlenir.

Yaraları Aynı Olan İki İnsanın Hikayesi



Biri insan ruhunun, diğeri somut kanıtların peşinde olan iki zıt karakterin yolları onları kendi geçmişlerinin karanlık dehlizlerine götürecektir.

Bir adli psikolog ve bir cinayet amiri… Biri insan ruhunun izini sürer diğeri insanların ardında bıraktığı izlerin. İkisi de aynı gerçeği ararken yolları kesişir. Fakat peşine düştükleri şey yalnızca cevaplar değildir. Her adımda kendi geçmişlerinin karanlık dehlizlerine biraz daha yaklaşırlar.

Alıkara, Doğu ile Batı'nın, gelenek ile modern dünyanın sezgi ile aklın, inanç ile bilimin birbirine çarptığı yerde doğan büyük bir yakınlaşmayı, birbirlerini değiştirmeye çalışmadan birbirlerine iyi gelen iki insanın hikâyesini anlatıyor. Gizem ve gerilimi psikolojik derinlikle buluşturan Alıkara yakında TOD'da izleyici karşısına çıkacak.