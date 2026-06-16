Miray Daner Ve Ata Caner Çerçioğlu'ndan 3. Yıl Kutlaması!

Miray Daner Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu ile ilişkisinin 3. yılını romantik bir kumsal videosuyla kutladı.

Miray Daner Ve Ata Caner Çerçioğlu'ndan 3. Yıl Kutlaması!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-06-2026 15:00

Medcezir, Vatanım Sensin, Kuş Uçuşu ve Hudutsuz Sevda gibi birbirinden başarılı projelerle ekranların en çok aranan yüzlerinden biri haline gelen Miray Daner kariyerindeki başarısı kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. İlişkilerini genellikle kameralardan uzak sessiz sedasız yaşamayı tercih eden güzel oyuncu bu kez kural bozdu. Daner evlilik yolunda emin adımlarla ilerlediği sevgilisiyle olan birlikteliğinin yıl dönümünü romantik bir paylaşımla ilan etti.

Miray Daner'in sevgilisinin kim olduğu merak edilirken romantik pozlar geldi.  Daner uzun süredir Ata Caner Çerçioğlu ile aşk yaşıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu''nun oğluyla evlilik yolunda olan Miray Daner ilişkisinin 3. yılını romantik bir paylaşımla kutladı.

Gönlünü Başkanın Oğluna Kaptırdı

Geçmişte Kubilay Aka ve Oğulcan Engin gibi magazin dünyasının popüler isimleriyle yaşadığı ilişkilerle çok konuşulan Miray Daner aradığı mutluluğu siyaset dünyasına yakın bir isimde buldu.

Daha önce Kubilay Aka ve Oğulcan Engin gibi isimlerle aşk yaşayan Miray Daner gönlünü Ata Caner Çerçioğlu'na kaptırdı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner'le gözlerden uzak bir aşk yaşayan Daner evlilik yolunda. İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Miray Daner sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikteliğinin 3. yılını kutladı.

Kumsaldan Romantik Yıldönümü Videosu

Şimdilerde yoğun geçen sezonun yorgunluğunu sevgilisiyle baş başa çıktığı tatilde atan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından aşkını haykırdı.

Şimdilerde sevgilisiyle romantik bir tatilde olan Daner kumsaldaki bir videolarını yayınlayarak "Seninle 3 yıl" notunu yazdı.

Ege sahillerinde çekildiği tahmin edilen romantik kumsal videosu kısa sürede güzel oyuncunun hayranları ve takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Çiftin yakın çevresinden sızan bilgilere göre anne Özlem Çerçioğlu'nun da bu ilişkiye onay verdiği ve ikilinin yakın zamanda nikah masasına oturabileceği konuşuluyor.

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