Miray Daner ile sevgilisinin teknede romantik anları!

Genç oyuncu Miray Daner, yeni sevgilisiyle Bodrum'da romantik bir tatil yapıyor. İkilinin dudak dudağa görüntülendiği ilk anlardan sonra, tatilleri devam ediyor. Önceki gün Türkbükü'nde demirli bir teknede görüntülenen çift, oturdukları yerden kalkmadı.

Miray Daner, sevgilisinin teknesinin güvertesinde akşama kadar oturdu. Güzel oyuncu, sevgilisinin göğsüne yatarak huzurlu bir gün geçirdi. Sevgilisi tekneden arka kısma çıkarak dikkatleri üzerine çekse de, Daner oturduğu yerden kalkmadı.

Genç çiftin romantik ve samimi anları objektiflere yansıdı. Miray Daner ve sevgilisi, Bodrum'un güzelliklerinin tadını çıkartırken birbirlerine olan ilgileri ve yakınlıkları dikkat çekti. Tatillerinin keyfini doyasıya çıkaran çift, sakin bir atmosferde huzur buldu.