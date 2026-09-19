Aras Bulut İynemli'nin İfadesi Ortaya Çıktı: İddiaları Reddetti

Sanat dünyasına yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli savcılık sorgusunda hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilen aktör hiçbir yasaklı ya da uyarıcı madde kullanmadığını kaydetti. Yetkili makamlarca yürütülen soruşturma dosyası çok yönlü incelenirken İynemli'nin tutanaklara geçen savunması olayın ayrıntılarını netleştirdi.

Telefon Şifresini Rızasıyla Güvenlik Güçlerine Verdi

Soruşturma birimlerinin dijital materyaller üzerindeki incelemelerine açık olduğunu belirten oyuncu kişisel cep telefonunu yetkililere sundu. Cihazında ya da yüklü mobil uygulamalarda özel bir şifreleme sistemi bulunmadığını vurgulayan İynemli yalnızca ekran tuş kilidini kullandığını aktardı. İnceleme sürecinin şeffaf ilerlemesi adına şifreyi kendi iradesiyle kolluk güçlerine ileten sanatçı teknik denetimlerin hızlanmasını sağladı.

Madde Temini ve Organizasyon İddialarını Reddetti

Sorgusu sırasında yöneltilen sorulara açık yanıtlar veren İynemli yasa dışı maddeleri satan kişilerle hiçbir temas kurmadığını açıkladı. Bu tür maddeleri temin etmek için kimseyi aracı kılmadığını belirten oyuncu elden ya da banka yoluyla hiçbir şahsa para göndermediğini ifade etti. Evinde, teknesinde veya kiralık mekanlarda bu maddelerin yer aldığı organizasyonlar tertiplemediğini söyleyen aktör böyle ortamlardan uzak durduğunu ve arkadaş çevresine hiçbir ikram yapmadığını tutanağa geçirdi.

"Kusurum Yok, Pişmanlık Düzenlemesini İstemiyorum"

İfadesinin son bölümünde yasal hakları hatırlatılan Aras Bulut İynemli etkin pişmanlık yasasından yararlanma talebinde bulunmadı. Herhangi bir suç işlemediğini ve mevzuat çerçevesinde pişmanlık gerektirecek bir eyleminin olmadığını dile getiren aktör bu hükümlerden faydalanmak istemediğini açıkça bildirdi.

Aras Bulut İynemli'nin İfadesinin Tam Metni

Soruşturma dosyasına giren resmi tutanakta ünlü oyuncunun ifadesi şu şekilde yer aldı:

"Telefonumda ve kullanmış olduğum uygulamalarda ekstra olarak şifreleme yoktur. Sadece tuş kilidi şifresi bulunmaktadır. Kendi rızam ile bu şifreyi veriyorum. Şifre 14XXXX’dir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat kurmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde almak için birini aracı kılmadım. Herhangi birine bu maksat ile para transferi yapmadım. İkametimde veya kapalı açık alanlarda, yat, tekne vb. deniz araçlarında herhangi bir parti ve herhangi bir eğlence amaçlı organizasyon düzenlemedim. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılan parti, festival, bar, cafe, organizasyon, konser vb. bir ortamda bulunmadım. Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. İkametimde ve gittiğim eğlence mekanlarında uyuşturucu ve uyarıcı madde kesinlikle almadım. Ben yasaklı ve uyarıcı madde kullanmadığım için çevremde bulunan arkadaş çevreme veya başkalarına böyle bir ikramda kesinlikle bulunmadım. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum."