Yaprak Dökümü'nün Nuniş'i Uğur Kıvılcım Gençliğiyle Gündemde

Türk tiyatrosunun ve sinemasının emektar isimlerinden Uğur Kıvılcım, yıllar öncesine ait hatıra fotoğraflarının sosyal medya platformlarında dolaşıma girmesiyle birlikte yeniden anıldı. 15 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da dünyaya gözlerini açan oyuncu sanat serüvenine henüz sekiz yaşındayken çocuk tiyatrolarında başladı. Küçük yaşta adım attığı sahne tozunu meslek edinen usta isim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları kadrosunda uzun seneler boyunca pek çok klasik piyeste rol aldı.

Yeşilçam Döneminde Başlayan Sinema Kariyeri

Sanatçı Türk sinemasının altın çağında üretilen sayısız projede kamera karşısına geçti. Geniş kitlelerin hafızasında yer edinen ünlü "Ayşecik" serisi dahil onlarca Yeşilçam filminde karakter rollerini başarıyla canlandırdı. Dönemin tanınmış aktörlerinden Semih Sezerli ile dünyaevine giren sanatçı bu evlilikten 1967'de dünyaya gelen oğlu Kıvılcım Sezerli’yi kucağına alarak aile hayatını çalışma temposuyla birlikte sürdürdü.

Koleksiyonlardaki İmzalı Nostaljik Kareler

Nostalji sayfalarında ve koleksiyoner arşivlerinde korunan döneme ait stüdyo fotoğrafları usta oyuncunun gençlik yıllarındaki duru zarafetini açıkça yansıtıyor. Sanatçının elinde çiçek tutarak poz verdiği imzalı hatıra kartları ve objektife tebessüm ettiği zarif portreleri sosyal medyada sinemaseverler tarafından büyük ilgi gördü. Genç kuşak izleyicilerin ilk kez tanık olduğu bu nostaljik stüdyo çekimleri oyuncunun sinema tarihindeki ilk yıllarına ışık tuttu.

Nuniş Rolüyle Televizyon Ekranında Bıraktığı İz

Kıvılcım sanat hayatının sonraki evresinde televizyon dizilerine ağırlık vererek milyonların evine konuk oldu. Türk televizyon tarihinin iz bırakan yapımlarından Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Nuniş karakteri onun geniş kitlelerce sevilmesini sağladı. Dizide kaynana Cevriye'nin en yakın komşusu ve sırdaşı olarak sergilediği doğal oyunculuk Nuniş figürünü ekranların unutulmazları arasına taşıdı. Kariyeri boyunca "Yarım Elma" ve "Serseri Aşıklar" gibi yapımlarda da rol alan deneyimli sanatçı Kasım 2018'de tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında vefat etti. Kıvılcım arkasında bıraktığı zengin sahne arşivi ve unutulmaz dizi karakterleriyle saygıyla hatırlanmaya devam ediyor.