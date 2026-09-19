Yeliz Yeşilmen'i İsyan Ettiren İsim Karışıklığı: "Bu Operasyonla Hiçbir İlgim Yok"

Magazin dünyasını sarsan uyuşturucu operasyonunun ardından basına yansıyan bazı haberler vahim bir isim karışıklığını gündeme taşıdı. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin Yeliz Yeşilçimen olmasına karşın çok sayıda dijital mecra ve gazete hedef tahtasına oyuncu Yeliz Yeşilmen’i oturttu. Adının böylesine ağır bir suçlamayla anılması karşısında sessizliğini bozan Yeşilmen iddiaları kesin bir dille yalanlayarak sorumlular hakkında dava açacağını duyurdu.

"Ben Amerika'dayım, Operasyonla Bağım Yok"

Yaşamını Bodrum’da sürdüren ve operasyonun yapıldığı tarihte çocuklarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nde tatilde bulunan Yeliz Yeşilmen kapsamlı bir açıklama yaptı. Temel gazetecilik ilkelerinin çiğnendiğini savunan ünlü isim herhangi bir doğrulama yapılmadan adının lekelendiğini dile getirdi. Yeşilmen, "Ben Yeliz Yeşilmen'im, operasyonda yakalanan şahıs ise Yeliz Yeşilçimen. Bazı yayın organları en ufak bir araştırma gereği duymadan adımı kullandı. Bu durum basit bir hata değil, doğrudan şahsımı ve itibarımı hedef alan açık bir saldırıdır" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

Hukuki Mücadele Başlatıyor

Avukatlarına gerekli talimatları ileten Yeşilmen gerçeğe aykırı haberleri dolaşıma sokan ve tekzip yayımlamayan bütün yayın kuruluşlarını mahkemeye vereceğini söyledi. Kimsenin masumiyet karinesini çiğneyemeyeceğinin altını çizen tanınmış sima yargı sürecinin sonuna kadar takipçisi olacağını vurguladı. Bilgi kirliliğinin yayılmasına izin vermeyeceğini belirten ünlü oyuncu kamuoyunun da asılsız iddialara itibar etmemesini istedi.

Eşi Ali Uğur Akbaş'tan Destek Açıklaması

Yaşanan karmaşanın ardından iş insanı Ali Uğur Akbaş da eşine arka çıkarak duruma sert tepki gösterdi. Olayın tamamen soyadı benzerliğinden kaynaklandığını aktaran Akbaş, eşinin operasyon anında Türkiye'de dahi bulunmadığını hatırlattı. Tatildeki Yeliz Yeşilmen’in yarın ülkeye dönüş yapacağını bildiren Akbaş, "Eşimin bu tarz çirkin bir olayla anılmasını şiddetle kınıyorum. Gazeteler ve internet siteleri Yeliz Yeşilçimen yerine Yeliz Yeşilmen yazarak büyük bir sorumsuzluğa imza attı. Ailemizin onurunu korumak için gerekli yasal başvuruları gerçekleştirdik" değerlendirmesinde bulundu.