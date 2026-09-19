Kalp Kirizinden Sonra Değiştiğini Söyleyen Fatih Erkoç: "Eşimi Çok Kırdım"

YouTube'da yayınlanan "Seyirde" adlı programa konuk olan Fatih Erkoç hem sağlık serüvenine hem evliliğine ilişkin samimi açıklamalar yaptı. Yıllar önce lenf kanserini yenen ve 2022'de geçirdiği kalp krizinin ardından hayata bakışını baştan aşağı yenilediğini belirten 73 yaşındaki sanatçı özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Yaşadığı rahatsızlıkların ardından sakin bir mizaca kavuştuğunu söyleten Erkoç geçmişteki fevri davranışları nedeniyle 39 yıllık hayat arkadaşı Mehlika Erkoç’tan özür diledi.

"Eskiden Canavar Gibiydim"

Geçirdiği kalp krizinin kendisinde derin bir farkındalık yarattığını vurgulayan usta müzisyen hastalık öncesindeki hırçın yapısına dikkat çekti. Özellikle müzik üretimi sırasında aşırı sinirli bir ruh haline büründüğünü söyleyen sanatçı, "Odamda beste yaparken, söz yazarken ya da aranjman hazırlarken eşim bana çay, kahve veya kurabiye getirirdi. Ona 'Niye beni rahatsız ediyorsun, konsantrasyonumu niye bozuyorsun?' diye çıkışır, parlardım. Kalp krizinden önce adeta bir canavar gibiydim. Başka bir kadın olsaydı bu duruma dayanamaz, beni çoktan boşardı. Fakat eşim çok akıllı bir insan; içimin kötü olmadığını bildiği için sabretti" sözleriyle eşinin anlayışını övdü.

Ekran Başında Gelen İçten Özür

Zorlu günlerin ardından öfkesini kontrol etmeyi öğrendiğini belirten Erkoç artık dingin bir karaktere büründüğünü ifade etti. Sağlığına kavuştuktan sonra çevresine karşı son derece yapıcı davrandığını aktaran ünlü yorumcu aralarındaki sevgi bağının zamanla kuvvetlendiğini kaydetti. Neredeyse tüm şarkılarını hayat arkadaşı için yazdığını hatırlatan Erkoç buna rağmen geçmişte istemeden kırıcı tavırlar sergileyebildiğini dile getirdi. Sanatçı yayında içten bir pişmanlık göstererek "Program vesilesiyle eşimin kalbini kırdığım anlar için kendisinden bir kez daha özür diliyorum" dedi.

Trafik İsyanından Doğan Hit Şarkı

Teknede geçen sakin yaşantısından ve eşinin deniz ile motosiklet merakına verdiği destekten de bahseden usta besteci unutulmaz eserlerinin perde arkasını araladı. Müzikseverlerin hafızasına kazınan "Oynatmaya Az Kaldı" şarkısının doğuş hikayesini paylaşan sanatçı eseri yoğun İstanbul trafiğinde hissettiği bunalımla bestelediğini açıkladı. Parçanın 1992'de dinleyiciyle buluştuğunu ancak sözlerini 1991 kışında kağıda döktüğünü belirten Erkoç o dönemin şehir karmaşasını notalara dökerek pop tarihine geçen bir klasiğe imza attığını ifade etti.