Haysiyet Dizisine Sadık Karlıova'nın Kızı ve Damadı Katıldı

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği "Haysiyet" yayın hayatına her hafta izleyici kitlesini büyüterek devam ediyor. Güçlü senaryosu ve dramatik çatışmalarıyla ekran yarışında öne çıkan yapım yeni bölümlerinde hikâyenin anlatım temposunu yükseltmeyi hedefliyor. Dizi dördüncü bölümüyle birlikte olay örgüsünü doğrudan etkileyecek iki kritik karaktere kapılarını aralıyor.

Yıllar Sonra Gelen Yüzleşme

Başrolünde usta aktör Kerem Alışık’ın yer aldığı yapımda Alışık'ın hayat verdiği Sadık Karlıova karakterinin geçmişi gün yüzüne çıkıyor. Uzun zamandır görmediği kızı Sema ile karşı karşıya gelecek olan Sadık ailevi bağların ve eski hesapların masaya yatırıldığı duygusal bir kırılma yaşıyor. Senaryoda dengeleri kökten değiştirecek Sema rolüne başarılı oyuncu Ezgi Ulusoy hayat veriyor. Sema’nın aniden gelişi Karlıova ailesinde uzun süredir gizlenen tüm gerçekleri birer birer ortaya çıkarıyor.

Belalı Damat Cengiz Tansiyonu Yükseltiyor

Hikâyeye katılan tek isim Sema ile sınırlı kalmıyor. Genç kadının yaşamındaki en büyük pürüz olan belalı eşi Cengiz de olaylara hızla dahil oluyor. Cengiz karakterini ise tecrübeli oyuncu Hakan Atalay canlandırıyor. Sorunlu ve tehlikeli tavırlarıyla bilinen Cengiz’in aileye adım atması, dizideki çatışma dozunu belirgin şekilde tırmandırıyor. Karakterin yaratacağı tehlikeli durumlar Sadık Karlıova’nın korumaya çalıştığı düzeni sarsarak yeni krizlerin fitilini ateşliyor.

Genişleyen Kadroyla Derinleşen Çatışma

Proje zengin oyuncu kadrosuyla seyirciden tam not alıyor. Reha Özcan ve Nergis Öztürk gibi tecrübeli aktörlerin bulunduğu hikâyede Doğukan Güngör ile Merih Öztürk genç kuşağın dramatik yükünü başarıyla sırtlıyor. Burak Çelik ve Gökberk Yıldırım sahnelerdeki tempoyu diri tutarken Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu ve Aybüke Yılmaz da kurguyu tamamlayan yan rolleri üstleniyor. İki yeni oyuncu takviyesiyle gücünü artıran dizi dördüncü bölümüyle ekran macerasını hız kesmeden sürdürecek.