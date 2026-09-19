Beren Saat'ten Usta Oyuncu Gülsen Tuncer İçin Duygusal Veda

Gülsen Tuncer’in hayatını kaybetmesi sanat camiasını yasa boğdu. Bir döneme damgasını vuran Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Arsen Hanım karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun vefat haberi eski çalışma arkadaşlarını derinden sarstı. Dizide Bihter Ziyagil rolünü canlandıran Beren Saat sosyal medya hesabından paylaştığı anlamlı fotoğrafla merhum sanatçıya veda etti.

"Bilge Yorumları Kalplerimizde Kalacak"

Kişisel Instagram hesabının hikaye bölümünden dizi ekibinin bir arada olduğu nostaljik bir fotoğrafı yayımlayan Saat usta meslektaşına duyduğu saygıyı satırlarına yansıttı. Paylaşımının arka planına Toygar Işıklı’nın diziye özel bestelediği müziği ekleyen ünlü oyuncu çekim aralarında edindikleri değerli hayat derslerini hatırlattı. Genç yaşta böylesine büyük bir yapımda rol alan oyuncu kadrosuna her zaman rehberlik eden Tuncer'in yapıcı tavrını öne çıkaran Saat paylaştığı duygusal mesajla vefasını sergiledi.

Setteki Dayanışmayı ve Bilgeliği Vurguladı

Sosyal medya mesajında usta sanatçının set arkasındaki öğretici ve kucaklayıcı duruşuna dikkat çeken Beren Saat üzüntüsünü şu cümlelerle aktardı: "Sevgili Gülsen Tuncer’i kaybettiğimizi az önce öğrendim, derin üzüntüyle, saygıyla, sevgiyle anıyorum. Bunca genç oyuncunun olduğu Aşk-ı Memnu setinde sahne aralarında bize yaptığı bilge yorumlar, tatlı espriler, büyük bir sevgiyle hep kalacak kalplerimizde." Oyuncunun bu samimi ifadeleri usta ismin kamera arkasındaki yol gösterici rolünü gözler önüne serdi.

Televizyon Tarihinde Silinmez Bir Miras

Kanal D ekranlarında yayınlandığı yıllarda izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu Türk televizyon tarihinin en güçlü yapımları arasında gösterilmeye devam ediyor. Hikayede Ziyagil ailesinin zarafeti ve ilkeli duruşuyla bilinen Arsen Hanım figürünü başarıyla canlandıran Gülsen Tuncer oyunculuk disipliniyle izleyicilerin ve meslektaşlarının takdirini kazandı. Sahne sanatlarına adanmış onlarca yıllık kariyerinde sayısız tiyatro oyununa ve sinema filmine imza atan duayen sanatçı ardında genç kuşaklara örnek olan zengin bir mesleki miras bıraktı. Sosyal medyada çok sayıda dizi hayranı da usta oyuncunun sahnelerinden kesitler paylaşarak üzüntülerini paylaştı. Canlandırdığı karakterle seyircinin gönlünde taht kuran sanatçı Türk tiyatro ve sinema kültürüne kattığı değerlerle saygıyla anılıyor.