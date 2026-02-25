"Minik Serçe" Cihangir’de: Sezen Aksu Sahnelere Dönecek mi?

Sezen Aksu sahnelere geri mi dönüyor? Uzun süre sonra Cihangir'de görüntülenen Minik Serçe Sezen Aksu'nun son hali ve sahne sorularına verdiği tepkinin detayları haberimizde...

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-02-2026 15:03

Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, uzun süren sessizliğini bozdu. Kameralardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden "Minik Serçe", önceki gün İstanbul’un gözde semti Cihangir’de objektiflere yansıdı. En son geçtiğimiz yılın ekim ayında Kanlıca’da yürüyüş yaparken görülen sanatçının son hali merak konusuydu.

Gazetecileri Görünce İçeride Bekledi

Cihangir’deki bir mekânda arkadaşlarıyla vakit geçiren Sezen Aksu, çıkışta basın mensuplarının olduğunu fark edince bir süre dışarı çıkmamayı tercih etti. Mekân içinde bekleyerek kalabalığın dağılmasını uman Aksu, daha sonra hızlı adımlarla aracına yöneldi.

"Sahneler" Sorusu Cevapsız Kaldı

Basın mensuplarının ısrarlı sorularıyla karşılaşan usta sanatçı, sessizliğini korudu. Özellikle hayranlarının yıllardır beklediği o kritik soruya ise yanıt vermedi:

"Sizi tekrar sahnelerde görecek miyiz?"

Aksu, bu soruyu yalnızca hafif bir gülümsemeyle geçiştirerek aracına bindi ve uzaklaştı.

10 Yıllık Özlem: 2016’da Veda Etmişti

Sezen Aksu, hayranlarını derin bir üzüntüye boğan "sahnelere veda" kararını 16 Ocak 2016 tarihinde İstanbul’da verdiği unutulmaz konserle açıklamıştı. O günden bu yana stüdyo çalışmalarına ve yeni şarkılar üretmeye devam etse de, canlı performans sergilemekten kaçınan sanatçının bu kararlı tutumu sürüyor gibi görünüyor.

