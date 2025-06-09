Minik Hayranını Ağlatan Demet Akalın Tepkilere Yanıt Verdi

Demet Akalın, geçtiğimiz akşam Yalova’da verdiği konser sırasında yaşadığı talihsiz bir olay ve sonrasında gelen eleştirilerle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, konser öncesi yaşadığı sakatlık nedeniyle sahnede minik bir hayranını geri çevirmek zorunda kaldı. Sosyal medyada yoğun tepki gören bu anlara Demet Akalın'dan açıklama geldi.

Sahne Öncesi Talihsiz Kaza

Konser öncesinde büyük bir talihsizlik yaşayan Demet Akalın, bu durumu sosyal medya hesabından duyurdu. Şarkıcının fotoğrafçısı kulis kapısını kapatırken, Demet Akalın'ın parmakları kapının arasında kaldı.

Ünlü isim, parmaklarının ezildiği anın fotoğrafını Instagram hesabında paylaşarak şunları yazdı:

"Sahneye çıkarken fotoğrafçımın kulis kapısına sıkıştırdığı parmaklar! İyi ki kopmadı... Bütün gece şarkı arası buz kovası! Bayram acısı bu olsun."

Minik Hayranıyla Yaşanan An Gündem Oldu

Sakatlığına rağmen sahneye çıkan Demet Akalın, performansı sırasında sahneye çıkmak isteyen küçük bir hayranını geri çevirdi. Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Minik hayranın gözyaşları kullanıcıların tepkisine neden oldu.

"Merak Etmeyin, Ailesiyle Konuştum"

Gelen eleştiriler üzerine Demet Akalın, Instagram hesabından çocuklarla çekilmiş eski fotoğraflarını peş peşe paylaştı. Paylaşımlarının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Acımdan kıza sarılamıyorum, sabahtan beri yazmışlar. Merak etmeyin, ailesiyle konuştum. Onu görmeye gideceğiz."

Bu sözleriyle gönülleri rahatlatmaya çalışan Demet Akalın, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle o an minik hayranına yaklaşamadığını belirtti.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Olay sonrası sosyal medyada iki farklı görüş oluştu. Bazı kullanıcılar Demet Akalın'ın sağlığını önceliğe almasını doğru bulurken, bazıları ise minik hayranın üzülmesine tepki gösterdi.

Demet Akalın, tüm bu yorumlara rağmen küçük hayranıyla yüz yüze görüşeceğini belirterek durumu tatlıya bağlamaya çalıştı.