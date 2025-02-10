Mine Tugay’dan gençlik sırrı! İşte güzellik rutinleri

Güzelliği ve fit görünümüyle dikkat çeken 46 yaşındaki başarılı oyuncu Mine Tugay, sağlıklı yaşam ve cilt bakımına dair sırlarını paylaştı. Doğal yöntemlerden vazgeçmeyen Tugay, formda kalmasının sırrını düzenli beslenme ve egzersize bağlıyor.

Güne limonlu su içerek başlayan oyuncu, kahvaltıda ise tuzsuz kraker, peynir, salatalık ve ceviz tüketiyor. Metabolizmasını hızlandırmak için limon, pul biber ve çörek otlu yoğurt kürünü uygulayan Tugay, haftada iki saat aletli pilates yaparak formunu koruyor.

Cilt bakımında ise doğallıktan yana olan güzel oyuncu, bal, zerdeçal ve limon maskesi kullanıyor. Ödemden arınmak için belirli aralıklarla 3-5 günlük sıvı gıda diyeti yaptığını belirten Tugay, sağlıklı yaşam konusunda disiplinli bir yaklaşım sergiliyor.

Ünlü oyuncunun güzellik sırları, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.