Mine Tugay’dan Bahar Şahin’in İddialarına Yanıt: “Hedef Gösterme Amaçlı Buldum”

Oyuncu Mine Tugay, meslektaşı Bahar Şahin’in açıklamalarının ardından sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi. Bahar Şahin’in set ortamında yaşadığını iddia ettiği psikolojik baskı ve hakaret iddiaları, gözleri Mine Tugay’a çevirdi.

Bahar Şahin’in Şok İddiası

Bahar Şahin, 2022 yılında rol aldığı bir dizinin setinde kadın bir oyuncunun kendisine sistematik şekilde psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdü. Şahin, bu oyuncunun kendisine sürekli hakaret ettiğini ve set ortamında baskı kurduğunu iddia ederek yapım şirketine gönderdiği htarnameyi sosyal medyada paylaştı.

Mine Tugay: “İftira ve Saygısızlık”

İddiaların ardından gözler Mine Tugay’a çevrildi. Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım bir üslup ve cümleleri söylemekle itham edilmişim. Arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Gerçekleri net hatırlamakla birlikte, asla söylemediğim şeylerle itham edilmeyi biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum.”

“Sessiz Kalmamı İstememişsiniz”

Mine Tugay, açıklamasını “Sessiz kalmamı istememişsiniz, kimseyi kırmadan üzmeden ilk ve son kez bunu yazmak istedim. Sevgiler” sözleriyle noktaladı. Tartışma, sosyal medyada hızla gündem olurken iki oyuncunun açıklamaları büyük yankı uyandırdı.