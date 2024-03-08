Mine Tugay yaptırdığı estetikleri tek tek sıraladı

Ünlü oyuncu Mine Tugay, bir dergiye verdiği röportajda estetik operasyonlarını açıkladı. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle sık sık dikkat çeken Tugay, son dönemde yüzündeki değişiklikle konuşuluyor.

Mine Tugay, geçtiğimiz aylarda Yalı Çapkını dizisinde Defne karakterine konuk olarak yer almıştı. Ancak oyuncunun yüzündeki değişim seyircilerin dikkatini çekmişti.

Oyuncu, sağlık problemi yaşadığını belirterek, zamanında yapılan bir dolgunun sol gözünün altında donması üzerine birkaç ameliyat geçirdiğini ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökmeler yaşandığını açıkladı.

Röportajında estetik iddialarına yanıt veren Tugay, yıllar önce burnuna estetik yaptırdığını ve pişman olmadığını söyledi. Ayrıca sol gözünün altındaki sorunla uzun süredir uğraştığını ve tamamen çözebileceğini düşündüğü bir doktorun ameliyatına girdiğini ancak ameliyat sonrası doktorun kendi estetik zevklerine göre dolgular yaptığını ifade etti. Bu durumu mental açıdan çok zor bir yıl geçirdiğini ve trajik bir durum olduğunu belirtti.