Mine Tugay ve Bahar Şahin Polemiği Büyüyor: Bahar Şahin’in Instagram’ı Çalındı

Bahar Şahin, Instagram hesabının çalındığını duyurdu. Mine Tugay ile polemiği devam eden oyuncu, “Çalmaya çalışmayın, içinde hiçbir şey yok” dedi.

Mine Tugay ve Bahar Şahin Polemiği Büyüyor: Bahar Şahin’in Instagram’ı Çalındı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-07-2025 15:32

Magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden Bahar Şahin, son günlerde Mine Tugay ile yaşadığı polemiklerle gündemde. Karşılıklı açıklamalarıyla sosyal medyaya damga vuran Şahin, bu kez Instagram hesabının çalındığını duyurarak takipçilerini şaşırttı.

“Instagram Hesabım Çalındı”

Genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sabaha kadar hesabını geri almak için uğraştığını belirtti. Bahar Şahin, “Herkese merhaba, bu sabah saat 7’ye kadar Instagram hesabımı açmak için uğraştık çünkü hesabım çalındı.” sözleriyle durumu hayranlarına duyurdu. Şahin’in bu açıklaması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“Çalmaya Çalışmayın, İçinde Hiçbir Şey Yok”

Şahin, açıklamasının devamında ise, “Hesabımla da uğraşmayın, çalmaya çalışmayın, içinde de hiçbir şey yok zaten.” ifadelerini kullandı. Samimi tavırları ve esprili üslubu ile bilinen genç oyuncunun bu çıkışı, takipçileri tarafından hem şaşkınlıkla hem de tebessümle karşılandı.

Mine Tugay İle Polemik

Son dönemde Mine Tugay hakkında yaptığı yorumlarla gündeme gelen Bahar Şahin, ünlü oyuncu ile yaşadığı sosyal medya atışmalarıyla da magazin basınının ilgisini çekiyor.

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