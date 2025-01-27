Mine Tugay uyardı: Dikkat edin!

Başarılı oyuncu Mine Tugay, öksürük krizine bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurmak zorunda kaldı. Kaburgasında hissettiği şiddetli ağrılar nedeniyle endişelenen Tugay, yapılan tedavi sonrası durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hastane çıkışı aracında maskeli videosunu paylaşan güzel oyuncu, sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı: “Bir süre hayatıma maskeli devam edeceğim. Sesim de muhteşem oldu. Serumlar biraz toparladı. Çok salgın var, dikkat edin. Berbat bir durum.”

Mine Tugay’ın bu paylaşımı, hayranlarını endişelendirirken, oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağdı. Sağlığına dikkat çekmek için takipçilerini uyaran Tugay, bir süre setlere ara verebileceğinin sinyalini verdi.