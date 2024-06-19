Mine Tugay: Kilolar alındı ama verilecek

Ünlü oyuncu Mine Tugay, mayıs ayının ilk haftasında Avusturya'da sağlıklı yaşam merkezine giderek detoks kampına girmişti. Avusturya'dan dönüşüyle birlikte ise Avrupa seyahatine çıkan Tugay, Fransa ve İspanya sahillerini gemi turuyla gezdikten sonra İstanbul'a geri döndü.

Mine Tugay, İstanbul'daki dönüşünde evinin havuzunda siyah bikinisiyle çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafın altına "Bazı kilolar alındı ama verilecek" notunu düşüren Tugay, takipçileriyle samimi bir şekilde paylaşımını sürdürdü.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Sürekli seni bikinili görmek istemiyorum" şeklindeki yorumuna, Tugay espriyle karşılık vererek "Arada mayo da giyiyorum" demişti.

Mine Tugay'ın sosyal medya hesapları, takipçileriyle arasındaki samimi iletişim ve paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun keyifli tatilinden döndükten sonra da formunu korumak ve sağlıklı yaşamını sürdürmek için motivasyonunu yüksek tuttuğu gözlemleniyor.