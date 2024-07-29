Mine Tugay 46. yaşını kutladı: "İyi ki Doğmuşum"

Mine Tugay, 46. yaşını yeni pozlarla kutladı. İşte o kareler...

Mine Tugay 46. yaşını kutladı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2024 19:21

Ünlü oyuncu Mine Tugay, 46. yaşını yeni pozlarla kutladı. Sosyal medya hesabından kırmızı elbisesiyle paylaştığı fotoğraflarla doğum gününü kutlayan Tugay, "İyi ki doğmuşum. Bütün güzel dilekleriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Mine Tugay’ın bu paylaşımı, hayranları ve takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Fotoğrafın altına birçok kutlama mesajı ve tebrik yorumları yapıldı. Tugay, doğum gününü bu özel fotoğraflarla taçlandırarak sevenlerinden büyük beğeni topladı. 46. yaşını kutlayan Tugay, enerjisi ve güzelliğiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

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