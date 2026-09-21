Mina Demirtaş'ın Yeni Projesi Bomba Gibi Geliyor! Yörük Kızı Dizisiyle Anlaştı

Türk televizyon ve sinema dünyasının genç kuşaktaki en parlak, en yetenekli isimlerinden biri olan Mina Demirtaş adından söz ettirecek iddialı bir projeyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncunun yeni sezondaki adresi resmen netleşti. Sektörün dev yapım şirketlerinden biri olan Bozdağ Film imzası taşıyan ve TRT 1 ekranları için hazırlanan kod adı Yörük Kızı olan yeni projeyle el sıkışan Demirtaş şimdiden dizi severlerde büyük bir heyecan uyandırmayı başardı.

Yapımcılığını Türk dizi sektörünün öncü isimlerinin üstlendiği bu dev yapımın yönetmen koltuğunda başarılı sinemacı Yunus Ozan Korkut otururken senaryosunu ise usta kalem Sema Ali Erol kaleme alıyor. Güçlü kadrosu sıra dışı hikayesi ve iddialı rejisiyle şimdiden yeni sezonun en çok konuşulacak yapımları arasında gösterilen dizi hazırlık sürecini tüm hızıyla sürdürüyor.

Güneş Karakterine Hayat Verecek

Dram ve gençlik unsurlarını harmanlayan ve ikinci adı Güneşli Günler olan bu iddialı yapımda Mina Demirtaş başrol karakteri Güneş'e hayat verecek. Kasım ayında motor diyerek sete çıkması planlanan dizi Türkiye genelindeki milyonlarca genci ekran başına kilitleyecek sıra dışı bir başarı ve varoluş hikayesini merkeze alıyor.

Hikayeye göre üniversite sınavına hazırlanan ve olağanüstü bir azimle çalışarak Türkiye birincisi olan bir çoban kız olan Güneş'in hayatı, ailesiyle birlikte İstanbul'un en seçkin ve lüks semtlerinden birinde yer alan nezih bir apartmana taşınmalarıyla tamamen değişiyor. Taşındığı bu yeni ve yabancı dünyada hem kültürel çatışmalarla hem de hayatın zorluklarıyla mücadele eden Güneş'in tüm imkansızlıklara ve önyargılara rağmen hayata meydan okuma hikayesi izleyicilere duygusal ve ilham dolu anlar yaşatacak.

Kasım Ayında Sete Çıkıyor

Televizyon kulislerinde ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran Yörük Kızı (Güneşli Günler) dizisinin Kasım ayı içerisinde çekimlerine başlayacağı duyuruldu. Mina Demirtaş'ın başrolünde yer alacağı bu güçlü yapımın TRT 1 ekranlarında hangi gün yayınlanacağı ve kadroda yer alacak diğer sürpriz isimlerin kimler olacağı ise televizyon izleyicileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Genç yıldızın canlandıracağı Güneş karakterinin ekranda nasıl bir fırtına koparacağı şimdiden merak konusu oldu.