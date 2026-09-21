Meriç Aral'dan Annelik İtirafları: "Oğlumuz Güneş İle İlk Tatilimizi Yaptık!"

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen çiftlerinden olan, başarılı oyunculuklarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip Meriç Aral geçtiğimiz günlerde köpeğiyle birlikte sokak yürüyüşü yaparken magazin basın objektiflerine yansıdı. Basın mensuplarının ayaküstü yönelttiği soruları samimiyetle yanıtlayan ünlü oyuncu annelik deneyimleri, yaz tatili anıları, eşi Serkan Keskin ile olan aile hayatı ve ekranlara dönüş sinyalleri hakkında çok özel açıklamalarda bulundu. Çiftin geçtiğimiz yıl kucaklarına aldıkları oğulları Güneş ile geçirdikleri ilk yaz tatili hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

İlk Deneyimimizdi Ama Çok Şükür Zorlanmadık

Geçtiğimiz yıl anne olmanın mutluluğunu yaşayan Meriç Aral kendisi gibi oyuncu olan eşi Serkan Keskin ile birlikte oğulları Güneş ile ilk kez yaz tatiline çıktıklarını belirtti. Anne ve baba olduktan sonra hayatlarının ve tatil rutinlerinin tamamen değiştiğini ifade eden güzel oyuncu bu yeni döneme dair şu ifadeleri kullandı:

"Yazın ilk kez çocuğumuzla tatil yaptık. İlk deneyimimizdi ama çok şükür zorlanmadık."

Minik Güneş ile çıktıkları ilk tatilin oldukça keyifli geçtiğini vurgulayan Aral ebeveynliğe kısa sürede uyum sağladıklarının sinyallerini verdi. Öte yandan köpeğiyle ilgili de esprili ve duygusal bir parantez açan başarılı oyuncu "O da benim bir evladım. İkisini de ayırt etmiyorum. Ufak ufak anlaşmaya başladılar zaten" diyerek evdeki sevimli uyuma dikkat çekti.

Ekranlara Dönüş Sinyali ve Bakıcı Arayışı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve anne olduktan sonra tüm vaktini ailesine adayan Meriç Aral hayranlarına müjdeyi vererek setlere geri dönmek istediğini açıkça dile getirdi. Konuyla ilgili heyecanını paylaşan Aral "Yakın zamanda ben de ekranlara dönmek istiyorum. Çok özledim" sözleriyle setleri ne kadar çok özlediğini ifade etti.

Kendisi gibi yoğun bir tempoda çalışan eşi Serkan Keskin ile önümüzdeki süreçte iş projelerinin çakışabileceğine değinen ünlü oyuncu bu yoğunlukla başa çıkabilmek için profesyonel destek almayı düşündüklerini belirtti. Çiftin çalışma saatlerini dengelemek adına bakıcı arayışına girmeyi planladıkları öğrenildi. 2024 yılında hayatlarını birleştiren ve mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer alan Meriç Aral ile Serkan Keskin'in ekranlara ne zaman ve hangi projeyle döneceği şimdiden merak konusu oldu.