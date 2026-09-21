Cansu Tosun'un Yeni Adresi Belli Oldu! Tabii'nin Susanlar Dizisinde Başrol Oldu

Cansu Tosun TRT tabii'nin yeni dizisi Susanlar'ın başrolü oldu. Afyon'da çekilecek dizide Savcı Feyza'yı canlandıracak oyuncunun detayları haberimizde.

Cansu Tosun'un Yeni Adresi Belli Oldu! Tabii'nin Susanlar Dizisinde Başrol Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-09-2026 10:13

Türk televizyon ve dijital platform dünyasının aranan yüzlerinden biri olan başarılı oyuncu Cansu Tosun kariyerine damga vuracak yepyeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TRT'nin dijital platformu tabii için hazırlıkları tüm hızıyla sürdürülen ve şimdiden büyük bir merak uyandıran Susanlar adlı mini dizinin başrol oyuncusu resmen Cansu Tosun oldu. Sektörde heyecan yaratan bu önemli gelişmenin ardından dizinin hazırlık süreçleri hız kazandı.

Afyon'da Çekilecek

Movietime Production imzası taşıyan ve toplamda 10 bölümden oluşması planlanan iddialı dijital dizinin okuma provası bugün itibarıyla gerçekleştirildi. Ekip okuma provalarının ardından çekimler için hazırlıklarını tamamlarken dizinin bu ayın sonuna doğru Afyon'da sete çıkacağı açıklandı. Güçlü anlatımı ve sinematografik diliyle dikkat çekecek olan yapımın yönetmen koltuğunda başarılı sinemacı Ahmet Sönmez oturuyor. Dizinin merakla beklenen senaryosu ise Melik Saraçoğlu, Hakkı Kurtuluş ve M. Fatih Sever'den oluşan güçlü bir yazar ekibinin kaleminden çıkıyor.

Cansu Tosun Savcı Feyza Olarak İzleyici Karşısına Çıkacak

Başarılı oyuncu Cansu Tosun, Susanlar dizisinde sıradışı ve derinlikli bir karaktere hayat verecek. Hikayeye göre Cansu Tosun eşini ani bir suikast sonucunda kaybeden kızı Ela ve annesi Şefika ile birlikte hayatta yapayalnız kalan Cumhuriyet Başsavcısı Feyza Güvenç rolünü üstlenecek. Yaşadığı büyük trajedinin ardından kendisine son bir şans gibi sunulan Kaymaklı'ya atanan Feyza alışılagelmişin oldukça dışında bir profil çizen başörtülü bir savcı olarak adalet arayışını sürdürecek. Hem duygusal ağırlığı hem de dramatik kurgusuyla dijital platformda fırtınalar estirmesi beklenen Susanlar tabiin en iddialı projeleri arasında yerini şimdiden aldı.

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