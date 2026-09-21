Onur Seyit Yaran'ın Yeni Dizisi Belli Oldu! Yörük Kızı'nda Başrol Koltuğunda

Türk televizyon ve dijital platform dünyasının son dönemdeki en popüler ve başarılı genç kuşak oyuncularından biri olan Onur Seyit Yaran adından söz ettirecek dev bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncunun merakla beklenen yeni sezondaki adresi resmen netleşti. Sektörün dev yapım şirketlerinden biri olan Bozdağ Film imzası taşıyan ve TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşacak olan kod adı Yörük Kızı (Güneşli Günler) olan iddialı dizinin başrol erkek oyuncusu Onur Seyit Yaran oldu.

Başarılı oyuncu daha önce dijital platform tabii'de yayınlanacak olan Operasyon Alesta dizisinde de birlikte çalıştığı yönetmen Yunus Ozan Korkut ile bu projede yeniden bir araya geliyor. Türk televizyonlarına damga vurmaya hazırlanan dizinin usta senaristi ise Sema Ali Erol oluyor. Güçlü rejisi, usta yazar kadrosu ve iddialı prodüksiyonuyla şimdiden yeni sezonun en çok konuşulacak yapımları arasında gösterilen dizi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kaan Karakterine Hayat Verecek

Yayınlandığı günden bu yana geniş bir hayran kitlesine sahip olan Onur Seyit Yaran, Yörük Kızı dizisinde Kaan karakterine hayat verecek. Böylece yakışıklı oyuncu daha önce Yaz Evi filminde birlikte kamera karşısına geçtiği yetenekli oyuncu Mina Demirtaş ile bu kez başrolü paylaşarak yeniden aynı projede buluşmuş oldu.

Kasım ayı içerisinde İstanbul'da motor diyerek sete çıkması planlanan dizi üniversite sınavında Türkiye birincisi olan ve ailesiyle birlikte İstanbul'un seçkin semtlerinden birindeki bir apartmana yerleşen çoban kız Güneş'in (Mina Demirtaş) hayata meydan okuma hikayesini ekrana taşıyacak. Kaan karakterinin bu etkileyici hikayede nasıl bir konumda yer alacağı ve ikilinin ekrandaki uyumu şimdiden dizi severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.