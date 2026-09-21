Bakırköy'deki Soruşturmada Melis Sezen Detayı: Kazancı ve İfadesi Ortaya Çıktı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanat ve magazin dünyasının tanınan isimlerine yönelik yürütülen kapsamlı uyuşturucu soruşturması tüm hızıyla devam ederken operasyon kapsamında gözaltına alınan ünlü oyuncu Melis Sezen'in savcılıktaki ifadesinin detaylarına ulaşıldı. Aralarında Aras Bulut İynemli, Melis İşiten ve Sefo gibi isimlerin de yer aldığı operasyonda gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Sezen hakkındaki iddiaları sert bir dille yalanladı. Yaşanan sürecin kendisini hedef alan organize bir komplo olduğunu savunan başarılı oyuncu uyuşturucu madde ile hayatı boyunca hiçbir bağı olmadığını vurguladı.

Hayatımda Hiç Uyuşturucu Madde Kullanmadım

Soruşturma dosyasında yer alan ifadesinde mesleğini ve ekonomik durumunu da şeffaf bir şekilde paylaşan Melis Sezen aylık kazancına dair rakamları da tutanaklara geçirdi. İfadesinde şu dikkat çekici ifadelere yer verdi:

"Oyuncu olarak çalışıyorum. Aylık gelirim ortalama 400 bin TL civarındadır. Telefonumda kullanmış olduğum uygulamalar ekstra olarak şifreli değildir. Sadece ana ekran giriş şifrem bulunmaktadır. Bu şifre 765XXX'dır. Başka bir şifre bulunmamaktadır."

Hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizen ünlü oyuncu uyuşturucu madde kullanmadığını ve kullanan kimselerle de hiçbir zaman bir irtibatı olmadığını belirterek açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Hayatımda hiçbir uyuşturucu madde kullanmadım. Kullanılmasını tasvip etmiyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat kurmadım. Kimseyi aracı kılmadım kimseye para transferi yapmadım. Gece hayatım yok denecek kadar azdır. Bu sebeple bu ortamlara davet edilecek, davet edilse bile bu gibi ortamlara katılacak birisi değilim. Dolayısıyla şahit olduğum bir durum söz konusu değildir."

Testimin Negatif Çıkacağından Adım Kadar Eminim

Yargı sürecinde her türlü adli tıp prosedürüne ve incelemeye açık olduğunu belirten Sezen yapılan ihbarların asılsız ve art niyetli olduğuna dikkat çekti. Aile bağlarına ve yaşam tarzına özen gösterdiğini ifade eden başarılı oyuncu savunmasını şu cümlelerle tamamladı:

"Her türlü kan/kıl örneklerini vermeye hazırım. Testimin negatif çıkacağından adım kadar eminim. Hem benim kullandığım hem de ikram ettiğim yönündeki ihbarın içeriği tamamen boştur. Ailemle yaşayan, aile yaşantısı bulunan birisiyim. Ya evimde ya da sette çekimde, işteyimdir. Aile bağları güçlü bir ailemiz vardır. Uzun yıllardır annem ve kardeşim ile yaşarım. Uyuşturucu ile uzaktan yakından alakası olmayan birisi hakkında böyle bir ihbar yapılması tamamen itibar suikastı maksadıyla yapılmıştır. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum."