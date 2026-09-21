Sıla Gençoğlu'ndan Şaşırtan İtiraf: Sevgilisi İlker Kaleli'nin Filmini Neden İzlemedi?

Sıla Gençoğlu sevgilisi İlker Kaleli'nin İspanyol yapımı The Turkish Passion filmini sevişme sahneleri yüzünden izlemediğini açıkladı. Detaylar haberimizde.

Sıla Gençoğlu'ndan Şaşırtan İtiraf: Sevgilisi İlker Kaleli'nin Filmini Neden İzlemedi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-09-2026 09:28

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, Ayşe Arman'ın YouTube'da yayınlanan popüler programına konuk oldu. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken başarılı sanatçı uzun süredir aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi İlker Kaleli'nin uluslararası projeleri hakkında şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Yakışıklı oyuncunun başrolünde yer aldığı ve İspanyol yapımı olan The Turkish Passion filmini neden izlemediğini ilk kez açıklayan Sıla projede yer alan cüretkar sahnelerin bu kararda etkili olduğunu belirtti.

Sinir Sahibi Olmayayım Diye Seyretmedim

İlker Kaleli'nin İspanyolca dilini bilmeden tamamen yabancı dilde profesyonel bir performans sergilediğini ve bununla gurur duyduğunu belirten Sıla Gençoğlu projede yer alan sevişme sahneleri nedeniyle yapımı izlemeyi tercih etmediğini ifade etti. Programdaki esprili ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İspanyolca bilmeden İspanyolca oynadı. Sinir sahibi olmayayım diye seyretmedim. Kesitler gördüm tamamını izlemedim."

Sıla'nın bu açık sözlü ve doğal itirafı kısa süre içinde sosyal medyanın ve magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Çiftin birbirlerine olan destekleri bilinirken Sıla'nın bu sempatik kıskançlık açıklaması hayranlarından da büyük ilgi gördü.

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