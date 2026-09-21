Derya Uluğ'dan Müzik Sektörünü Sallayacak Sözler: "Sahne Er Meydanıdır!"

Derya Uluğ dijital dünya ve teknoloji hakkında konuşarak "Sahne er meydanıdır gerçek olmayan yok olmaya mahkumdur" dedi. Detaylar haberimizde.

Derya Uluğ'dan Müzik Sektörünü Sallayacak Sözler:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-09-2026 09:26

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden Derya Uluğ son dönemde müzik sektöründe dijital teknolojilerin ve yapay ses düzenlemelerinin kullanımına yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Dijital dünyanın getirdiği kolaylıkların sanatçının gerçek yeteneğini maskeleyebildiğine dikkat çeken başarılı şarkıcı müziğin ve yorumculuğun gerçek test alanının her zaman canlı sahne performansı olduğunun altını çizdi.

Teknoloji Gerçek Sesi Anlamayı Zorlaştırdı

Müzik sektöründeki dijitalleşme sürecine ve sosyal medyanın ses teknolojilerine etkisine değinen Derya Uluğ sahnede maskelerin düştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Teknoloji ve dijital dünya geliştikçe kimin gerçekten nasıl bir sese sahip olduğunu anlamak zorlaştı. Ancak sahne er meydanıdır gerçek yetenek orada belli olur. Dijital dünyanın yarattığı yapay bir bulut var ve gerçek olmayan her şey zamanla yok olmaya mahkumdur. İyi bir yorumcu her zaman iyidir."

Ünlü popçunun bu açıklamaları kısa süre içinde müzik camiasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırarak canlı performans tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

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