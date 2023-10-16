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Milyonlarca Tapu Sahibine Ziraat Bankası'ndan Müjdeli Haber

Ziraat Bankası, tapu sahiplerine özel olarak sunduğu ipotekli ihtiyaç kredisi ile 100.000 TL'ye kadar finansman imkânı sağlıyor. Bu krediyle nakit ihtiyacınızı kolaylıkla karşılayabilirsiniz.

Milyonlarca Tapu Sahibine Ziraat Bankası'ndan Müjdeli Haber
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-10-2023 23:04

Tapu sahipleri için çok beklenen duyuru geldi. Ziraat Bankası, tapu sahiplerine yönelik 100.000 TL değerindeki özel kredi imkânını duyurdu. Nakite ihtiyaç duyan vatandaşlar için bu adım büyük bir rahatlama getirecek.

Ziraat Bankası, tapu sahiplerine özel olarak sunduğu ipotekli ihtiyaç kredisi ile 100.000 TL'ye kadar finansman imkânı sağlıyor. Bu krediyle nakit ihtiyacınızı kolaylıkla karşılayabilirsiniz.

Son dönemde nakit ihtiyacının artmasıyla birlikte vatandaşlar, kredi imkanları için bankalara yöneliyor. Ancak Merkez Bankası'nın başlattığı parasal sıkılaştırma politikası nedeniyle kredi almakta zorluk yaşayan tapu sahipleri için Ziraat Bankası'ndan sevindirici bir haber geldi: İpotekli İhtiyaç Kredisi kampanyası.

İpotekli İhtiyaç Kredisi: Detaylar Neler?

Ziraat Bankası'nın yaptığı açıklama ile, "Yüksek tutarlı ihtiyaçlarınızı karşılamak için ipotekli bireysel finansman kredimize başvurabilir, uzun vade imkânlarıyla ödeme kolaylığı yaşayabilirsiniz." denilerek tapu sahiplerine özel bir kredi desteği sunulduğu belirtildi.

Kredinin başlıca özellikleri şu şekildedir:

  • Ekspertiz değerine göre; konut için %80, iş yeri için %75 ve imarlı arsa için %50'ye kadar kredi kullanma imkânı.

  • 50.000 TL'ye kadar olan krediler 36 ay, 50.001 TL - 100.000 TL arası krediler 24 ay, 100.001 TL ve üzeri krediler ise 12 ay vade seçeneğiyle sunulmaktadır.

  • Kredi kullanımı için gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Banka, gerektiğinde ek teminat talep edebilir.

  • Ziraat Bankası, kredi kullanan müşterilere hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri sunuyor.

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