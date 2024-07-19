Milli Kaleci Mert Günok, Bodrum'da ailesiyle tatilde

Gün boyunca kızıyla ilgilenen Mert Günok, aile bağlarını kuvvetlendirdiği tatilinde samimi ve keyifli anlar yaşadı. Bir ara denize girip serinleyen milli kaleci, yüzdükten sonra tekrar ailesinin yanına dönerek onlarla vakit geçirdi.

Mert Günok'un bu doğal ve mutlu anları, plajdaki diğer tatilcilerin de ilgisini çekerken, kalecinin turnuva sonrası ailesiyle geçirdiği bu huzurlu tatil sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bodrum'da tatiline devam eden Günok ailesi, yazın keyfini çıkarırken, futbolcunun hem sahada hem de aile hayatında başarılı olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.