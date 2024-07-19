Milli Kaleci Mert Günok, Bodrum'da ailesiyle tatilde

EURO 2024'te çeyrek finalde Hollanda'ya elenen milli takımımızın başarılı kalecisi Mert Günok, yoğun turnuva programının ardından ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Eşi Aslı Günok ve kızı Ala ile birlikte Bodrum'un güzelliklerinin tadını çıkaran Günok, konakladıkları otelin plajında objektiflere yansıdı.

Milli Kaleci Mert Günok, Bodrum'da ailesiyle tatilde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2024 10:57

Gün boyunca kızıyla ilgilenen Mert Günok, aile bağlarını kuvvetlendirdiği tatilinde samimi ve keyifli anlar yaşadı. Bir ara denize girip serinleyen milli kaleci, yüzdükten sonra tekrar ailesinin yanına dönerek onlarla vakit geçirdi.

Mert Günok'un bu doğal ve mutlu anları, plajdaki diğer tatilcilerin de ilgisini çekerken, kalecinin turnuva sonrası ailesiyle geçirdiği bu huzurlu tatil sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bodrum'da tatiline devam eden Günok ailesi, yazın keyfini çıkarırken, futbolcunun hem sahada hem de aile hayatında başarılı olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

Benzer Haberler
Afra Saraçoğlu'ndan New York sokaklarında maskeli paylaşım Afra Saraçoğlu'ndan New York sokaklarında maskeli paylaşım
Mehmet Yılmaz Ak ve Almila Ahri'den Bodrum'da romantik tatil Mehmet Yılmaz Ak ve Almila Ahri'den Bodrum'da romantik tatil
Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, Güvercinlik'te romantik tatil keyfi Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül, Güvercinlik'te romantik tatil keyfi
Sümeyye Aydoğan Maslak'ta objektiflere yakalandı Sümeyye Aydoğan Maslak'ta objektiflere yakalandı
DİKKAT ÇEKEN Emekli Haberi! Maaşlara Zam Geldi Ama ZAMLI Maaşlar Yatmadı! Ne Zaman YATACAK? DİKKAT ÇEKEN Emekli Haberi! Maaşlara Zam Geldi Ama ZAMLI Maaşlar Yatmadı! Ne Zaman YATACAK?
ZAMLI MAAŞLAR YATACAK! Emeklinin Zamlı Maaşları Ne Zaman Yatacak? Emekliye Zam TBMM Onaylandı! ZAMLI MAAŞLAR YATACAK! Emeklinin Zamlı Maaşları Ne Zaman Yatacak? Emekliye Zam TBMM Onaylandı!
ÇOK OKUNANLAR
Yasemin Özilhan Bodrum'da tatilin tadını çıkardı
  • 15-07-2024 09:15

Yasemin Özilhan Bodrum'da tatilin tadını çıkardı

Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
  • 12-07-2024 11:34

Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi

Milli Futbolcular EURO 2024 sonrası Bodrum'da tatil yapıyor
  • 12-07-2024 11:45

Milli Futbolcular EURO 2024 sonrası Bodrum'da tatil yapıyor

Aslı Enver dönüyor! İşte yeni dizisi...
  • 12-07-2024 16:03

Aslı Enver dönüyor! İşte yeni dizisi...

Şeyma Subaşı'nın Bodrum'da lüks tatili
  • 15-07-2024 11:45

Şeyma Subaşı'nın Bodrum'da lüks tatili