Milli Futbolcular EURO 2024 sonrası Bodrum'da tatil yapıyor

Bodrum'un güzel plajlarında dinlenmeyi tercih eden futbolcular, günü güneşlenerek geçirdi. Sıcak havadan bunalan Hakan Çalhanoğlu, serinlemek için kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Çalhanoğlu, kısa bir yüzme molasının ardından arkadaşlarının yanına döndü.

Abdülkerim Bardakçı ve Kerem Aktürkoğlu ise bir yandan sohbet edip bir yandan da güneşlenerek keyifli vakit geçirdiler. Milli futbolcuların neşeli anları objektiflere böyle yansıdı.

EURO 2024'te sergiledikleri performansla dikkat çeken bu başarılı oyuncular, tatillerinin ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklar. Ancak şu an, Bodrum’un eşsiz güzellikleri eşliğinde dinlenmenin ve yaz tatilinin tadını çıkarıyorlar