Milano'da bir davete katılan Boran Kuzum'un tarzı gündem oldu!

Gucci'nin özel davetlisi olan Boran Kuzum, Milano'daki defilede farklı stiliyle dikkat çekti.

Milano'da bir davete katılan Boran Kuzum'un tarzı gündem oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-01-2024 11:40

Gucci, Sonbahar/Kış erkek koleksiyonunu tanıtmak için Milano'da düzenlediği defilesinde ünlü isimleri ağırladı. Gucci'nin kreatif direktörlüğünü yapan Sabato De Sarno'nun önderliğinde gerçekleşen etkinlikte, Türkiye'den başarılı oyuncu Boran Kuzum da markanın özel davetlisi olarak yer aldı.

Oyuncu Boran Kuzum'un defilede tercih ettiği giyim tarzı, kendine özgü ve dikkat çekici bir stil olarak öne çıktı. Sosyal medyada geniş bir yankı uyandıran Kuzum'un kıyafet tercihi, moda tutkunları arasında farklı görüşlere neden oldu. Bazı takipçiler, Boran Kuzum'un tarzını övgüyle karşılarken, bazıları ise eleştirilerini paylaştı.

Gucci'nin prestijli defilesinde Türkiye'yi temsil eden Boran Kuzum'un stili, moda dünyasında da konuşulan bir konu haline geldi. Kuzum'un tercih ettiği kıyafetler, hem Gucci'nin koleksiyonunu yansıtması hem de kişisel tarzını ortaya koymasıyla öne çıktı.

 

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