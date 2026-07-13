Aydemir Akbaş'ın Büyük Aşkına Gözyaşlarıyla Son Veda

Türk tiyatrosunun emektar ismi Beyhan Benek Akbaş hayatını kaybetti. Aydemir Akbaş ile yarım asrı aşan unutulmaz aşk hikâyesi yeniden gündem oldu.

Aydemir Akbaş'ın Büyük Aşkına Gözyaşlarıyla Son Veda
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-07-2026 18:24

Sanat camiasından bir acı haber daha geldi. Türk tiyatrosunun uzun yıllar emek veren isimlerinden Beyhan Benek Akbaş hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıllarda vefat eden usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın eşi olarak da tanınan Beyhan Benek Akbaş'ın vefatı hem yakınlarını hem de sanat dünyasını derinden üzdü.

Acı haberi ilk paylaşan isimlerden biri senarist Özgür Aksoy oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beyhan Benek Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini duyuran Aksoy cenaze töreniyle ilgili bilgileri de paylaştı.

Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Paylaşılan bilgilere göre Beyhan Benek Akbaş için cenaze namazı bugün Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak. Tören sonrasında ise usta sanatçı Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Sanatçının vefat haberinin duyulmasının ardından sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Onunla aynı sahneyi paylaşan isimler ve tiyatroseverler Beyhan Benek Akbaş'ın yıllar boyunca sanat dünyasına yaptığı katkıları hatırlatan paylaşımlar yaptı.

Yarım Asrı Aşan Bir Aşk Hikâyesi

Beyhan Benek Akbaş ile Aydemir Akbaş'ın ilişkisi magazin dünyasında yıllarca konuşulan en dikkat çekici aşk hikâyelerinden biri olmuştu. Çift ilk kez 1964 yılında evlenmişti. Hayatları boyunca zaman zaman yollarını ayırsalar da birbirlerinden tamamen kopamadılar.

İki kez boşanan çift üç kez yeniden nikâh masasına oturarak ilişkilerine bir şans daha verdi. Bu yönüyle onların hikâyesi iniş çıkışlarla dolu ama güçlü bağlarla ayakta kalan uzun soluklu birlikteliklerden biri olarak hafızalarda yer etti.

Şimdi ise sanat dünyası hem tiyatroya verdiği emeklerle hem Aydemir Akbaş ile yaşadığı unutulmaz hayat hikâyesiyle tanınan Beyhan Benek Akbaş'a veda ediyor. Sevenleri onu sahnedeki duruşu sanata olan tutkusu ve geride bıraktığı güzel anılarla hatırlamaya devam edecek.

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