Haluk Levent Gündemi Büyüyor! Cem Yılmaz Yıllar Önce Ne Demek İstemişti?

Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturma ve gözaltı kararı Türkiye'nin en çok konuştuğu konular arasında yer alırken yıllar önce yaşanan bir olay da yeniden gündeme geldi. Bu kez konuşulan konu ise Cem Yılmaz'ın 2019 yılında yaptığı bir stand-up gösterisinde Haluk Levent hakkında söylediği öne sürülen sözler oldu.

Sosyal medyada birçok kullanıcı o dönem gösteriyi izleyen bazı kişilerin anlattıklarını yeniden paylaşmaya başladı. Böylece yıllar önce tartışma yaratan o iddialar bir kez daha gündemin üst sıralarına taşındı.

Tartışma Yaratan İddia

İddiaya göre Cem Yılmaz 2019 yılında Zorlu PSM'deki gösterisinde Haluk Levent'in yardım faaliyetlerine gönderme yaparak "Büyük vurgun yakında sinemalarda" şeklinde esprili bir ifade kullandı. Bu sözlerin gerçekten bu şekilde söylenip söylenmediği uzun süre tartışılmış gösteriyi izleyen farklı kişiler de farklı yorumlarda bulunmuştu.

O dönemde bu iddialar sosyal medyada hızla yayılınca konu kısa sürede büyük bir tartışmaya dönüştü.

Haluk Levent'ten Açık Çağrı

Söz konusu iddiaların ardından Haluk Levent de sessiz kalmamış ve sosyal medya hesabından Cem Yılmaz'a doğrudan seslenmişti. Eğer böyle bir ifade kullandıysa bunu açıkça anlatmasını isteyen Levent hakkında ortaya atılan bu tarz imaların şaka konusu yapılmaması gerektiğini söylemişti.

Ayrıca kendisiyle ilgili herhangi bir usulsüzlük varsa bunun açıkça ortaya konulmasını istediğini belirterek oldukça net ifadeler kullanmıştı.

Cem Yılmaz'dan Yanıt Geldi

Tartışmalar büyüyünce Cem Yılmaz da konuya ilişkin kısa bir açıklama yapmıştı. Ünlü komedyen sahnede şaka yaptığını belirterek sözlerinin bu kadar farklı yorumlanmasına şaşırdığını ifade etmişti.

Bugün Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmanın ardından yıllar önce yaşanan bu polemik yeniden sosyal medyada konuşulmaya başladı. Ancak o dönem dile getirilen sözler ve yorumlar tarafların açıklamaları dışında resmi olarak doğrulanmış bilgiler değil. Buna rağmen eski tartışmanın yeniden gündeme taşınması sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi.