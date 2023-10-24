Migros’ta büyük yüzde 50 indirimi! Bakliyat ve tuvalet kağıdında yarı fiyatına alışveriş müjdesi

Migros son dönemde yaptığı indirim kampanyaları ile zincir marketler arasındaki müşteri çekmiş savaşında rakiplerine adeta fark attı. Migros’un indirimleri hala sürerken, son olarak iki gün süren dev indiriminde bu kadar olmaz denilen bir kampanya duyurdu. Migros zam üzerine zam gelen tuvalet kağıdında fiyatları yarıya indirdiğini açıkladı. Migros’ta bu hafta 70. yıla özel indirimler devam ediyor! Bakliyat ve kağıt havluda özel kampanyalar! Alışveriş sepetini alan Migros’un fırsatları bitmeden acele etsin!

Migros’ta 6’lı kağıt havlu ve 24’lü tuvalet kağıdında %50 indirim duyurusu vatandaşı markete sürükledi. Migros indirimlerini bununla da bitirmedi. Migros 70. yılına özel olarak bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı ürünün ikincisini alana da %50 indirim yapıldığını açıkladı.

Migros’ta bu hafta büyük tuvalet kağıdı ve bakliyat indirimi yaşanıyor! Migros, yıldönümünü müşterilerinin yüzünü güldürerek kutluyor. Sanal market ve fiziki marketlerinde uyguladığı indirimlerle vatandaşa uygun fiyata alışveriş imkanı tanıyan Migros bu hafta da iki ürün çeşidinde fiyatları yüzde 50 indirdiğini duyurdu.

70. YILA ÖZEL FİYATLARI YARILADI

Kırmızı ete yaptığı indirimlerle vatandaşın evine protein sokan Migros’ta indirimler devam ediyor. Vatandaş korkmadan cebindeki parası bitmeden popşetlerini dolduran alışveriş keyfini bu hafta da Migros’ta yaşıyor. İndirim kovalamaktan sıkılan vatandaşa Migros’ta her hafta bir ürün kampanyası müjdesi geliyor. Son olarak Migros bu hafta kağıt havlu, tuvalet kağıdı ve bakliyatta fiyatları yarıladı!

Migros’ta bu hafta Papia Havlu 6'lı 3 Katlı %50 indirimli fiyatıyla 115,44 TL’ye, Papia Tuvalet Kağıdı 24'Lü %50 indirimli fiyatıyla 222,11 TL düşürüldü. Migros’ta bakliya ürünlerinde ise 70. yıla özel bir kampanya duyuruldu. Migros’ta üm bakliyat ürünleri yıldönüme özel olarak ikinci üründe yüzde 50 indirimli fiyattan etiketlendi. Migros’ta 22-26 Ekim tarihleri arasında bakliyat ürünlerinde bulgur ve pirinçlerde ikinci ürünü alana yüzde 50 indirim uygulanacak.