Michael Filmi Gişede Tüm Rekorları Altüst Etti

Michael filmi, vizyona girdiği ilk hafta sonunda elde ettiği hasılatla sinema dünyasında dengeleri değiştirdi. Pop müziğin en ikonik isimlerinden biri olan Michael Jackson’ın hayatını konu alan yapım, çarşamba gününden itibaren dünya genelinde 217 milyon dolar hasılata ulaştı.

Bu güçlü açılış, filmi yalnızca başarılı bir biyografi yapımı olmaktan çıkarıyor. Aynı zamanda onu tüm zamanların en yüksek açılış yapan biyografi filmi haline getiriyor. Böylece film, daha ilk haftasında global ölçekte büyük bir etki yaratıyor.

Bohemian Rhapsody ve Oppenheimer Geride Kaldı

Michael filmi, daha önce rekoru elinde tutan Bohemian Rhapsody’yi açık ara geride bıraktı. 2018 yılında vizyona giren ve Freddie Mercury’nin hayatını anlatan film, 124 milyon dolarlık açılış hasılatıyla dikkat çekmişti.

Bununla birlikte yeni yapım, yalnızca müzikal biyografilerle sınırlı kalmadı. Oppenheimer gibi farklı türdeki biyografi filmlerini de geride bırakarak kendi kategorisini aşan bir başarı yakaladı. Bu durum, izleyici ilgisinin ne kadar yüksek olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Jaafar Jackson ile Güçlü Bir Performans

Filmde Jaafar Jackson, amcası Michael Jackson’ı canlandırıyor. Bu tercih, yapımın en çok konuşulan detaylarından biri haline geliyor. Çünkü Jaafar Jackson, performansıyla hem fiziksel benzerliği hem de sahne enerjisiyle dikkat çekiyor.

Ayrıca filmde ağırlıklı olarak Michael Jackson’ın orijinal vokalleri kullanılıyor. Bu yaklaşım, izleyiciye daha gerçekçi ve güçlü bir deneyim sunuyor. Böylece film, müzikal performans sahnelerinde yüksek bir etki yaratıyor.

Eleştiriler ve İzleyici Tepkisi Arasında Büyük Fark

Film, vizyon öncesinde eleştirmenlerden sert yorumlar aldı. Özellikle yapımın, sanatçının hayatındaki tartışmalı konuları yeterince ele almadığı yönünde görüşler öne çıktı.

Bu durum, değerlendirme platformu Rotten Tomatoes’ta da net şekilde görüldü. Eleştirmenler filme %38 puan verirken, izleyici puanı %97’ye ulaştı. Bu büyük fark, filmin izleyiciyle kurduğu bağın eleştirmenlerden çok daha güçlü olduğunu gösteriyor.

Tartışmaların Gölgesinde Bir Başarı Hikayesi

Film etrafındaki en büyük tartışma, Michael Jackson’a yönelik geçmişteki suçlamaların hikayede yer almaması oldu. Yapım ekibi, başlangıçta bu konulara değinmeyi planladı. Ancak daha sonra ortaya çıkan hukuki detaylar nedeniyle senaryoda önemli değişiklikler yapıldı.

Bu değişiklikler sonucunda film, sanatçının özellikle 1988 yılına kadar olan kariyerine odaklandı. Yönetmen Antoine Fuqua, sürecin zorlu geçtiğini açıkça ifade etti. Buna rağmen ekip, hikayeyi müzikal başarılar üzerinden anlatmayı tercih etti.

Hollywood’un Biyografi Yatırımları Artıyor

Son yıllarda Hollywood, müzisyen biyografilerine büyük yatırım yapıyor. Elton John, Bob Dylan, Amy Winehouse ve Whitney Houston gibi isimlerin hayatını konu alan projeler, bu trendin önemli örnekleri arasında yer alıyor.

Michael filmi, bu dalganın en güçlü temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. Üstelik yaklaşık 200 milyon dolarlık bütçesiyle, tüm zamanların en pahalı biyografi yapımlarından biri olma özelliğini de taşıyor.

Pop’un Kralı Yeniden Sahneye Çıkıyor

Film, yalnızca bir biyografi anlatısı sunmuyor. Aynı zamanda Michael Jackson’ın müzikal mirasını yeniden gündeme taşıyor. “Billie Jean”, “Beat It”, “Smooth Criminal” ve “Black or White” gibi şarkılar, filmde güçlü sahnelerle yeniden hayat buluyor.

Özellikle Thriller albümünün etkisi, yapımın müzikal omurgasını oluşturuyor. Böylece film, hem nostalji hem de yeni nesil izleyici için güçlü bir deneyim yaratıyor.