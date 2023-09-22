Mevduat faizleri rekor seviyeye ulaştı! En çok faiz veren bankalar hangisi?

Yüksek enflasyon ortamında yaşadığımız bu günlerde vatandaşlar birikimlerini değerlendirmek ve enflasyon karşısında paralarını korumak için alternatif yollar arıyor. Merkez Bankasının son aylarda üst üste faiz artışı kararı almasıyla birlikte banklar da yatırımcıları kendisine çekmek için vadeli mevduat faiz oranlarını rekor seviyelere kadar yükseltti. Peki en çok hangi banka faiz veriyor?

Yatırımcılar hangi yatırım aracını seçeceği konusunda kararsız. Birikimlerini en azından enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşlar için döviz ve altın artık güvenli liman olmaktan çıktı. Aylık getirisine bakıldığında altın ve döviz enflasyonun çok altında kalmış durumda. Bu durumda bankalar alternatif yatırım aracı arayan vatandaşarı çekmek için kampanya üzerine kampnya yapıyor. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizleri rekor seviyeye ulaştı.

Seçimlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı görevine Mehmet Şimşek'in ve Merkez Bankası başkanlığına Hafize Gaye Erkan'ın atanmasıyla birlikte ekonomi politikasında radikal bir değişiklik yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu son 3 ayda üst üste faiz artırımı kararı aldı. Özellikle geçtiğimiz ay piyasa beklentisinin üzerinde faiz artırımı kararı döviz kurunu ciddi manada baskıladı. Dün yapılan toplantıdan da 500 baz puan faiz artırımı kararı çıktı.

Faiz artırımı kararları dövizin ve altının ateşini söndürdü. Yatırımcılar için artık vadeli mevduat hesapları çok daha cazip bir hal aldı. Bankalar ise yatırımcıları kendine çekmek için bir rekabet içine girmiş durumda. Özellikle özel bankaların gerçekleştirdiği kampanyalarla birlikte vadeli mevduat hesabı oranları yüzde 40'ın üzerine çıkmış durumda. Peki en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?

En çok mavduat faizi veren banka hangisi?

Bankacılık sistemine göre yatırımcıların paralarını kendi bankalarına çekmek oldukça önem arz ediyor. Bu sebeple cazip kampayalar sunarak yatırımcıları kendisine çekmek isteyen bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte, vadeli mevduat faiz oranları rekor seviyeye ulaşmış durumda. İşte en yüksek faiz veren bankalar.

500 bin lira için örnek faiz oranları ve kazanç tablosu

Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı:

Vade sonu net bakiye: 517.083 TL

Yıllık faiz oranı: %41,00

Net kazanç: 17,083 TL

Odeabank Yeni Vadeli Mevduat Hesabı:

Vade sonu net bakiye: 515.833 TL

Yıllık faiz oranı: %38,00

Net kazanç: 15,833 TL

Akbank Vadeli Mevduat Hesabı:

Vade sonu net bakiye: 516.666 TL

Yıllık faiz oranı: %40,00

Net kazanç: 16,666 TL

ING e-turuncu Hesap

Vade sonu net bakiye: 515.833 TL

Yıllık faiz oranı: %38,00

Net kazanç: 15,833 TL