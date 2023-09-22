Advert

Mevduat faizleri rekor seviyeye ulaştı! En çok faiz veren bankalar hangisi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son aylarda üst üste faiz artışı kararı almasıyla birlikte mevduat faiz oranları da rekor üzerine rekor kırıyor. Birikmiş parasını değerlendirmek isteyen vatandaşlar için bankaların vadeli mevduat hesapları oldukça cazip fırsatlar sunuyor. Peki en çok faiz veren banka hangisi?

Mevduat faizleri rekor seviyeye ulaştı! En çok faiz veren bankalar hangisi?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-09-2023 13:44

Yüksek enflasyon ortamında yaşadığımız bu günlerde vatandaşlar birikimlerini değerlendirmek ve enflasyon karşısında paralarını korumak için alternatif yollar arıyor. Merkez Bankasının son aylarda üst üste faiz artışı kararı almasıyla birlikte banklar da yatırımcıları kendisine çekmek için vadeli mevduat faiz oranlarını rekor seviyelere kadar yükseltti. Peki en çok hangi banka faiz veriyor?

Yatırımcılar hangi yatırım aracını seçeceği konusunda kararsız. Birikimlerini en azından enflasyona karşı korumak isteyen vatandaşlar için döviz ve altın artık güvenli liman olmaktan çıktı. Aylık getirisine bakıldığında altın ve döviz enflasyonun çok altında kalmış durumda. Bu durumda bankalar alternatif yatırım aracı arayan vatandaşarı çekmek için kampanya üzerine kampnya yapıyor. 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizleri rekor seviyeye ulaştı.

Seçimlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı görevine Mehmet Şimşek'in ve Merkez Bankası başkanlığına Hafize Gaye Erkan'ın atanmasıyla birlikte ekonomi politikasında radikal bir değişiklik yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu son 3 ayda üst üste faiz artırımı kararı aldı. Özellikle geçtiğimiz ay piyasa beklentisinin üzerinde faiz artırımı kararı döviz kurunu ciddi manada baskıladı. Dün yapılan toplantıdan da 500 baz puan faiz artırımı kararı çıktı. 

Faiz artırımı kararları dövizin ve altının ateşini söndürdü. Yatırımcılar için artık vadeli mevduat hesapları çok daha cazip bir hal aldı. Bankalar ise yatırımcıları kendine çekmek için bir rekabet içine girmiş durumda. Özellikle özel bankaların gerçekleştirdiği kampanyalarla birlikte vadeli mevduat hesabı oranları yüzde 40'ın üzerine çıkmış durumda. Peki en yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor?

En çok mavduat faizi veren banka hangisi?

Bankacılık sistemine göre yatırımcıların paralarını kendi bankalarına çekmek oldukça önem arz ediyor. Bu sebeple cazip kampayalar sunarak yatırımcıları kendisine çekmek isteyen bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte, vadeli mevduat faiz oranları rekor seviyeye ulaşmış durumda. İşte en yüksek faiz veren bankalar.

500 bin lira için örnek faiz oranları ve kazanç tablosu

Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı:

Vade sonu net bakiye: 517.083 TL
Yıllık faiz oranı: %41,00
Net kazanç: 17,083 TL

Odeabank Yeni Vadeli Mevduat Hesabı:

Vade sonu net bakiye: 515.833 TL
Yıllık faiz oranı: %38,00
Net kazanç: 15,833 TL

Akbank Vadeli Mevduat Hesabı:

Vade sonu net bakiye: 516.666 TL
Yıllık faiz oranı: %40,00
Net kazanç: 16,666 TL

ING e-turuncu Hesap

Vade sonu net bakiye: 515.833 TL
Yıllık faiz oranı: %38,00
Net kazanç: 15,833 TL

Benzer Haberler
Gönül Dağı 107. bölüm fragmanı! Veysel öldü, Taner kasabayı terk ediyor Gönül Dağı 107. bölüm fragmanı! Veysel öldü, Taner kasabayı terk ediyor
Gönül Dağı Veysel öldü mü, yaşıyor mu? Semih Ertürk diziden ayrılıyor mu Gönül Dağı Veysel öldü mü, yaşıyor mu? Semih Ertürk diziden ayrılıyor mu
Squid Game 2. sezon çıkış tarihi açıklandı! İşte ilk fragman Squid Game 2. sezon çıkış tarihi açıklandı! İşte ilk fragman
Keçilerin bile baş edemeyeceği 3 inatçı burç Keçilerin bile baş edemeyeceği 3 inatçı burç
Ruhun Duymaz final mi yaptı neden? Ruhun Duymaz final mi yaptı neden?
Eşinizin yalan söylediğini nasıl anlarsınız? Bunları yapıyorsa şüphelenmekte haklısınız Eşinizin yalan söylediğini nasıl anlarsınız? Bunları yapıyorsa şüphelenmekte haklısınız
ÇOK OKUNANLAR
Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN
  • 22-09-2023 00:01

Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak
  • 22-09-2023 15:21

Yalı Çapkını Dizisinde Sular Durulmayacak! Ferit'in Talih'i Aklını Başından Alacak

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası
  • 23-09-2023 19:07

Herkesin yemek pişirirken yaptığı o yanlış! Yemeğe tuz ve şeker atmanın püf noktası

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!
  • 18-09-2023 11:35

Ev sahibi, ünlü rapçi Uzi'nin oturduğu evin halini paylaştı: 4 aylık kirasını ödemeden kaçtı!

Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi
  • 20-09-2023 09:57

Biricik Suden'in karın kasları olay oldu! Takipçisine cevap gecikmedi