Meva, müzik tutkusunu "Benim Olmadın" isimli ilk teklisi ile taçlandırıyor!

Teklinin düzenlemesi Egemen Sekmen'e, elektrik gitar icrası Barış Dervişoğlu'na, mix-mastering çalışması ise Olcay Demirci'ye ait. Meva, "Benim Olmadın"ı şu sözlerle anlatıyor: "Şarkı, yoğun duygular barındıran bir atmosfere sahip. İlişkide yaşanan şüphe, güvensizlik, aldatma ve mutsuzluğun ön planda olduğu bir hissiyatı yansıtıyor. Bu şarkıda, sevilen biri tarafından yeterince değer görmeme, terk edilme duygusu ve başkasının tercih edilme acısı gibi duyguları bulabilirsiniz. Şarkının sözlerini, gecenin üçünde, duyguların en yoğun yaşandığı bir anında kaleme aldım. İzlediğim bir dizide karşılaştığım bu temalar, beni derinden etkiledi. Yakın çevremde ve kendi hayatımda yaşadığım bu acı verici deneyimlerden ilham alarak, "Benim Olmadın" adlı şarkı ortaya çıktı." Meva'nın duygusal ve etkileyici eseri, dinleyicilere duygusal bir müzik yolculuğu vadederken, sanatçının gelecekteki projeleri merakla bekleniyor.