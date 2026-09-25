Metin Şentürk'ten Sevenlerini Korkutan Haber: Acil Ameliyata Alındı!

Sevilen sanatçı Metin Şentürk geçirdiği ameliyatla safra kesesinin alındığını duyurdu. Günlerdir şiddetli ağrılar çeken sanatçının sağlık durumu iyi.

Metin Şentürk'ten Sevenlerini Korkutan Haber: Acil Ameliyata Alındı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2026 10:25

Türk müziğinin neşeli tavrı, güçlü sesi ve ilham veren yaşam öyküsüyle kalplerde taht kuran sevilen ismi Metin Şentürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Günlerdir çektiği şiddetli ağrılar nedeniyle doktorların acil ameliyat kararı aldığını duyuran 60 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna ilişkin detaylar netleşti.

Göz Zevkinizi Bozmamak Adına Yazmayı Tercih Ettim

Hayatı boyunca engelleri aşma azmiyle örnek olan müzik kariyerinin yanı sıra 2010 yılında Ferrari ile yaptığı rekor denemesiyle "dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü" unvanını alan Metin Şentürk yaşadığı sağlık sorununu kendi esprili ve güçlü üslubuyla takipçilerine aktardı.

Sağlık durumunu görüntülü bir video yerine yazılı bir mesajla paylaşmayı tercih eden sanatçı birkaç gündür aşırı sancılar çektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu haberi göz zevkinizi bozmamak adına görüntülü olarak paylaşmıyorum. Günlerdir süren şiddetli sancılar nedeniyle doktorlarımız operasyon kararı aldı ve safra kesem başarılı bir şekilde alındı. İyileşir iyileşmez en kısa sürede tekrar karşınızda olacağım."

Moralinin Yerinde Olduğunu Duyurdu

Sevenlerini endişelendirmemek adına haberi bizzat kendisinin vermek istediğini vurgulayan Metin Şentürk hiçbir zaman acılardan beslenmediğini ve her zamanki pozitif bakış açısıyla bu süreci de atlattığını belirtti. Sanatçı "Biliyorsunuz ki benim bakış açım acılarımı her zaman yok etmiştir. Bu sefer de böyle olacaktır hiç kimsenin endişesi olmasın" diyerek moralinin yerinde olduğu mesajını verdi. Usta ismin bu paylaşımının ardından sosyal medya hesabına binlerce "geçmiş olsun" mesajı yağdı.

Benzer Haberler
Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda! Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda!
Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi! Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi!
Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde! Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde!
Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam
Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: "Tarık'ın Büyük Dönüşümünü İzleyeceğiz!"
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-09-2026 18:21

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!