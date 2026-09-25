Metin Şentürk'ten Sevenlerini Korkutan Haber: Acil Ameliyata Alındı!

Türk müziğinin neşeli tavrı, güçlü sesi ve ilham veren yaşam öyküsüyle kalplerde taht kuran sevilen ismi Metin Şentürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Günlerdir çektiği şiddetli ağrılar nedeniyle doktorların acil ameliyat kararı aldığını duyuran 60 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna ilişkin detaylar netleşti.

Göz Zevkinizi Bozmamak Adına Yazmayı Tercih Ettim

Hayatı boyunca engelleri aşma azmiyle örnek olan müzik kariyerinin yanı sıra 2010 yılında Ferrari ile yaptığı rekor denemesiyle "dünyanın en hızlı görme engelli sürücüsü" unvanını alan Metin Şentürk yaşadığı sağlık sorununu kendi esprili ve güçlü üslubuyla takipçilerine aktardı.

Sağlık durumunu görüntülü bir video yerine yazılı bir mesajla paylaşmayı tercih eden sanatçı birkaç gündür aşırı sancılar çektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu haberi göz zevkinizi bozmamak adına görüntülü olarak paylaşmıyorum. Günlerdir süren şiddetli sancılar nedeniyle doktorlarımız operasyon kararı aldı ve safra kesem başarılı bir şekilde alındı. İyileşir iyileşmez en kısa sürede tekrar karşınızda olacağım."

Moralinin Yerinde Olduğunu Duyurdu

Sevenlerini endişelendirmemek adına haberi bizzat kendisinin vermek istediğini vurgulayan Metin Şentürk hiçbir zaman acılardan beslenmediğini ve her zamanki pozitif bakış açısıyla bu süreci de atlattığını belirtti. Sanatçı "Biliyorsunuz ki benim bakış açım acılarımı her zaman yok etmiştir. Bu sefer de böyle olacaktır hiç kimsenin endişesi olmasın" diyerek moralinin yerinde olduğu mesajını verdi. Usta ismin bu paylaşımının ardından sosyal medya hesabına binlerce "geçmiş olsun" mesajı yağdı.