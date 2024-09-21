Metin Arolat'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu!

Metin Arolat'ın vefatı sonrası sanat dünyasından isimler üzüntülerini sosyal medyadan dile getirdi.

Metin Arolat'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-09-2024 10:22

DEMET AKALIN



"Çok kızgınım, neden kolun uyuşunca hastaneye gitmedin? Ahhh Metom, yine hızlıca çekecektik hani reklamımızı. İnanamıyorum, ben gittiğine… Hırkam sizde kalmış dedin, nereden bilecektik o hırkanın yadigar kalacağını? Nur içinde yat"

***

SEDA BAKAN



"Gece 2 de öğrendiğimden beri şoktayım.
Seni çok seviyorum Metin…
Anneciğine kavuştun.
Allah mekanını cennet etsin."

***

DENİZ SEKİ

"Bugün, hayatımda çok özel bir yeri olan, sahnede ve hayatta ışığıyla hepimize ilham veren canım dostumu kaybettim.

Her zaman neşesiyle, enerjisiyle etrafına ışık saçan bir insandı.
Onunla paylaştığımız anılar, birlikte söylediğimiz şarkılar, yaşadığımız güzel anlar kalbimde sonsuza dek yaşayacak.

Sesin, kalbimde hep yankılanacak.
Seni çok özleyeceğim…
Huzurla uyu canım arkadaşım.

Seninle çalışmak, seni tanımış olmak, hayatımın en büyük şanslarından biriydi.

Güle güle Metin’imiz"

***

FERHAT GÖÇER

"Ah Metin… İyi ve güzel yürekli bir İnsandın… Kalbime, karnıma bir ağrı saplandı… İyiler gerçekten çabuk gidiyor… Metin Arolat’ı kaybettik…"

***

EMRE ALTUĞ

"Ah be Metin yaktın içimi."

***


EZGİ MOLA



***

MUSTAFA SANDAL

"Çok değerli meslektaşım, canım Metin'im mekanın cennet olsun. Çok üzgünüm. Işıklar içinde uyu"

***

YEŞİM SALKIM

"Canım güzel kalpli meslektaşım çok üzgünüm mekanın cennet olsun."

***

MESUT YAR



"Artık “dert değil” diyemem. Nur içinde yat Metin"

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