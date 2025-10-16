Metin Akdülger, Sahtekarlar Dizisine mi Katılacak? Gerçek Ortaya Çıktı

Başarılı oyuncu Metin Akdülger, son günlerde Sahtekarlar dizisiyle anılmaya başladı. Oyuncunun dizinin resmi hesabını takibe alması, “Yeni bir proje mi geliyor?” sorusunu akıllara getirdi. Ancak iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Sosyal Medyada Heyecan Yarattı

Geçtiğimiz pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelen Sahtekarlar dizisi, izleyiciden büyük ilgi gördü. Dizinin resmi Instagram hesabını Metin Akdülger’in takibe alması, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Takipçileri, ünlü oyuncunun diziye katılacağı yönünde yorumlar yaparken, bazı hayranlar da “Metin gelirse diziye seviye atlar” şeklinde paylaşımlar yaptı.

Takibi Geri Çekti

Ancak bu heyecan kısa sürdü. Metin Akdülger, takip ettiği hesabı kısa bir süre sonra listeden çıkardı. Bu durum, oyuncunun projeyle bir bağlantısının olmadığını gösterdi. Sahtekarlar ekibine yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, dizinin kadrosuna yakın zamanda yeni bir oyuncu eklenmeyecek. Yapım, mevcut hikâyeye odaklanmayı sürdürecek.

Yeni Projesi Aralık’ta Geliyor

Metin Akdülger, son olarak Hande Erçel ile birlikte rol aldığı “İki Dünya Bir Dilek” adlı filmde kamera karşısına geçti. Prime Video için çekilen film, Aralık ayında seyirciyle buluşacak. Şimdilik yeni bir dizi projesiyle anlaşmayan ünlü oyuncu, sinema alanındaki çalışmalarına yoğunlaşmış durumda.