Met Gala 2026’ya Damga Vuran İsimler: Heykelsi Tasarımlar ve Şeffaf Şıklık

Moda dünyasının en prestijli gecesi olan Met Gala, 2026 yılında da New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde kapılarını açtı. Her yıl mayıs ayının ilk pazartesi günü düzenlenen etkinlikte, bu yıl da "heykel" formları, transparan dokular ve iddialı silüetler kırmızı halıya damga vurdu. İşte gecenin en çok konuşulan isimleri ve tasarımları:
Heykelsi Formlar ve Kim Kardashian Etkisi
Gecenin en dikkat çeken trendlerinden biri vücut hatlarını bir sanat eseri gibi sergileyen heykelsi tasarımlardı. Kim Kardashian, parlak dokulu ve vücut hatlarını vurgulayan heykelsi tasarımıyla geleneği bozmayarak tüm bakışları üzerine çekti. Heidi Klum ise bu temayı bir adım ileri taşıyarak, adeta canlı bir heykel görünümüyle kırmızı halıda yürüyerek izleyenleri hayrete düşürdü.
Transparan Şıklık: Gigi Hadid ve Kendall Jenner
Zarafeti cesaretle buluşturan transparan dokular, podyumun favorileri arasındaydı. Gigi Hadid, minimal ama iddialı heykelsi silüetiyle ışıldarken; Kendall Jenner vücuda kusursuz oturan transparan elbisesiyle gecenin en çok beğenilen isimlerinden biri oldu.
Kylie Jenner ve Nude Tonların Gücü
Kylie Jenner, abartıdan uzak ama bir o kadar çarpıcı tercihiyle dikkat çekti. Nude tonlarındaki elbisesi, vücut hatlarıyla mükemmel bir uyum yakalayarak sadeliğin ne kadar iddialı olabileceğini kanıtladı.
Modern Dokunuşlar: Hailey Bieber ve Irina Shayk
Hailey Bieber: Güçlü mavi tonlarını altın dokunuşlarla harmanladığı modern tasarımıyla kırmızı halıda modern bir rüzgâr estirdi.
Irina Shayk: Yalın siyah bir silüeti, mücevher etkili üst tasarımıyla hareketlendirerek klas bir duruş sergiledi.
Lena Mahfouf: 2026 Met Gala’nın sürpriz ve dikkat çeken isimleri arasında yerini alarak moda severlerden tam not aldı.